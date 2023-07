Pobega meglio di Frattesi: età e presenze uguali, numeri diversi

Non si parla d’altro che di Frattesi, con Inter, Roma e Milan disposte a tutto per acquistarlo. Ma, numeri alla mano, c’è un milanista che ha fatto meglio

Un nome in particolare sta scuotendo le prime pagine dei giornali e dei siti web sportivi ormai da settimane. Davide Frattesi è di fatto il crack dell’estate di calciomercato 2023, almeno in Italia.

Il centrocampista del Sassuolo è finito nel mirino di mezza Serie A. Da tempo si parla di contatti con l’Inter, la Juve, la Roma e ora pure il Milan. Tanto che la società rossonera avrebbe in appuntamento un colloquio con i dirigenti del Sassuolo in giornata per dialogare proprio del futuro di Frattesi.

L’operazione riguardante il classe ’99 costerebbe almeno 35-40 milioni, comprensivi volendo di qualche contropartita tecnica. Una spesa non indifferente che i top club italiani stanno preparando. Ma la domanda sorge spontanea: perché c’è tutto questo hype nei confronti di Frattesi? Quali sono le qualità e le giocate che lo hanno fatto diventare un oggetto del desiderio?

Sicuramente parliamo di un centrocampista giovane e cresciuto moltissimi nelle ultime stagioni, abilissimo nel recupero palla e negli inserimenti offensivi. Ma i dubbi su di lui e soprattutto sulla valutazione economica che ne fa Carnevali sono tantissimi. E aumentano dopo aver notato questa statistica: un milanista di cui si parla pochissimo ha numeri migliori, nonostante la stessa età e le stesse presenze in Serie A.

Pobega ha più assist e più gol di Frattesi: i numeri

Il calciatore di cui parliamo è Tommaso Pobega, centrocampista friulano che condivide con Frattesi (oltre che il ruolo) l’età anagrafica. Entrambi sono nati nel 1999, entrambi cresciuti in un vivaio importante ma andati a farsi le ossa in provincia per crescere e meritarsi il salto di qualità.

Di Pobega si parla davvero pochissimo, forse perché già gioca in un top club come il Milan, forse perché calciatore meno appariscente di Frattesi. Ma per il talento sotto contratto con i rossoneri parlano benissimo i numeri, che sono addirittura migliori del collega.

Oltre all’età, Pobega e Frattesi condividono anche lo stesso numero di presenze nel massimo campionato italiano: 72. Diversi, invece, sono i numeri: Pobega, che ha giocato meno minuti, ha segnato 12 gol e fornito 6 assist; Frattesi, invece, che di spazio ne ha avuto di più, ha segnato 11 gol e totalizzato 4 assist. Nonostante le qualità di corsa e di palleggio, il calciatore del Sassuolo è dunque meno brillante in fase offensiva. Va aggiunto che Pobega ha anche maggiore esperienza internazionale, contando 8 gettoni in Champions League ed una rete segnata alla Dinamo Zagabria.

La differenza a livello di visibilità la fa probabilmente l’impiego in Nazionale maggiore. Frattesi ha già disputato 6 gare, alcune da titolare, con la maglia azzurra segnando anche un bel gol contro l’Olanda. Pobega invece conta tre gettoni, ma sempre da subentrato. C’è un altro aspetto che gioca a favore di Frattesi: la mediaticità. I giornali raccontano di lui come il miglior centrocampista possibile sul mercato, l’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali sforna sempre nuove interviste dove fa brillare il gioiellino in vetrina. Frattesi è sicuramente un ottimo giocatore e dalle indubbie qualità che magari metterà in mostra con la maglia del Milan. Ma il rischio di un nuovo Locatelli, di un nuovo Traoré, di nuovo Boga o di un nuovo Sensi è davvero molto alto.