Reijnders al Milan, Krol: “Non può essere subito titolare”

Krol ha detto la sua opinione su Reijnders, obiettivo di mercato del Milan per il centrocampo: l’ex Napoli ha le idee chiare.

Dopo l’ingaggio di Ruben Loftus-Cheek, il club rossonero vuole prendere almeno altri due centrocampisti. Uno dei profili nella lista è Tijjani Reijnders, classe 1998 che milita nell’AZ Alkmaar.

C’è una trattativa in corso e ci sono buone possibilità che il Milan riesca ad assicurarsi il giocatore. Il prezzo è stato fissato a 20 milioni di euro e non c’è ancora l’accordo totale tra le due società. Trapela comunque ottimismo sul buon esito di questa operazione. L’olandese vuole approdare a Milano e ha messo in standby ogni altra opzione per il suo futuro.

Calciomercato Milan, il pensiero di Krol su Reijnders

Reijnders ha caratteristiche che tornerebbero molto utili a Stefano Pioli. È un centrocampista dotato di buona tecnica e bravo negli inserimenti in fase offensiva. Nella passata stagione ha totalizzato 7 gol e 12 assist in 54 presenze. Numeri sicuramente molto interessanti e che non hanno lasciato indifferente il Milan.

Ruud Krol in un’intervento a TVPLAY_CMIT ha espresso la sua opinione sull’obiettivo di mercato rossonero: “Reijnders è giovane, ha fatto una stagione importante all’AZ Alkmaar e può crescere ulteriormente. Ma il calcio olandese è differente da quello italiano, soprattutto a livello difensivo. Non può aspettarsi di essere immediatamente un titolare fisso, gli servirà integrarsi anche culturalmente. Deve crescere ancora, ma è un calciatore di potenza“.

Krol ritiene che il suo connazionale abbia un buon potenziale, anche se gli servirà del tempo per diventare un titolare della squadra di Pioli: “Può giocare in diversi ruoli. È giovane e non può subito dare la sua impronta, ha bisogno di crescere“.

Qualcuno ha accostato Reijnders a Teun Koopmeiners, altro olandese e stella dell’Atalanta. Krol si è così espresso in merito: “Koopmeiners è diverso e ha anche maggiore esperienza in Serie A. Lui è pronto subito, Reijnders va aspettato“.

Al Milan è stato associato pure un altro centrocampista “orange”, ovvero Ryan Gravenberch. L’ex Ajax sembra deciso a lasciare il Bayern Monaco, che lo valuta almeno 30 milioni. Sarebbe un ottimo colpo per la mediana di Pioli, vedremo se verrà avviata una trattativa anche per lui. La dirigenza ha più idee per migliorare la squadra.