André Silva di nuovo in Italia: trattativa in corso

Il portoghese André Silva vicino al ritorno in Italia. L’ex Milan vuole rilanciarsi in un campionato dove non è mai riuscito ad esplodere.

I tifosi del Milan ricorderanno, in maniera non troppo positiva, l’esperienza in rossonero di André Silva. Giovane attaccante portoghese che sembrava dovesse esplodere in maglia milanista, ma che non riuscì mai a far breccia nei cuori dei fan.

Era l’estate 2017, quella del Milan gestito dal fantomatico Yonghong Li e dalla coppia di dirigenti Fassone-Mirabelli. Il club, che spese cifre esorbitanti sul mercato, decise di investire su André Silva. L’allora centravanti del Porto, tra i più talentuosi in circolazione, costò ben 38 milioni di euro alla squadra rossonera.

Un acquisto che però si rivelò un mezzo flop: pochi guizzi in campionato, qualche prodezza nel girone di Europa League e poco altro per un acerbo attaccante, che di talento ne ha sempre avuto molto ma esageratamente altalenante dal punto di vista delle prestazioni. Per questo motivo il Milan decise di cederlo in prestito al Siviglia e poi a titolo definitivo all’Eintracht Francoforte.

La Lazio può riportare André Silva in Italia

Oggi, a circa cinque anni dal suo addio al calcio italiano, André Silva potrebbe a sorprese tornare in Serie A. Infatti Gianluca Di Marzio, tramite i canali di Sky Sport, ha rivelato in serata che il calciatore portoghese è finito nel mirino della Lazio. L’ex milanista è uno degli obiettivi nuovi per l’attacco biancoceleste.

Silva piace molto a Maurizio Sarri, che lo ha osservato durante le ultime prestazioni con la maglia del Lipsia, sua attuale squadra in Germania. Per 15-18 milioni il portoghese potrebbe essere lasciato libero di partire, per un ritorno in Italia che incuriosisce tutti. Soprattutto i tifosi milanisti, che hanno il pallido ricordo di un attaccante bello da vedere ma poco consistente, anche se all’epoca dei fatti solo 22enne.

André Silva dunque è finito nella short-list della Lazio per la ricerca di un’alternativa ad Immobile in attacco. Oltre al classe ’95 sono in lista anche il torinista Sanabria e due profili esteri come Marcos Leonardo e Taty Castellanos.

Nella stagione 2017-2018 André Silva scese in campo con la maglia numero nove del Milan in ben 40 incontri, ma spesso partendo dalla panchina. Il portoghese, sotto la guida prima di Montella e poi di Gattuso, realizzò due sole reti in campionato (contro Genoa e Chievo), mentre scatenandosi in Europa League con 8 gol. Prima dell’addio definitivo, disputò un’ultima gara con il Milan nell’agosto 2019, contro il Brescia, giocando anche da titolare.