Calendari Serie A 2023-2024, tutti i criteri del sorteggio: il Milan parte in trasferta

Oggi andrà in scena il sorteggio dei calendari di Serie A 2023-2024, ovvero del prossimo campionato di calcio che partirà ad agosto.

Il primo appuntamento ufficiale che sancisce l’inizio della nuova stagione calcistica riguarda il sorteggio dei calendari di Serie A. Ovvero la manifestazione che, tramite estrazione automatica, sancirà gli accoppiamenti delle 38 giornate di campionato.

L’evento andrà in scena quest’oggi alle ore 12 (diretta televisiva su DAZN e sul sito della Lega) nel quale i tifosi conosceranno il percorso della propria squadra del cuore nel campionato 2023-2024. Come detto il sorteggio sarà automatico, ma dovrà rispettare dei criteri già stabiliti.

Con ogni probabilità il Milan inizierà la nuova stagione in trasferta, nella consueta alternanza con i concittadini dell’Inter. Lo scorso anno infatti la squadra di Pioli giocò la 1.a di campionato a San Siro contro l’Udinese, mentre i nerazzurri partirono fuori casa sul campo del Lecce. Quest’anno dunque si prevede il contrario, senza però la possibilità di vedere un big match all’esordio.

Sorteggio Serie A: criteri, limitazioni e turni infrasettimanali

Il campionato di Serie A 2023-2024 partirà nel weekend del 20 agosto e terminerà il 26 maggio del prossimo anno. Come ormai accade da due anni, il calendario sarà nuovamente asimmetrico: vale a dire che il girone d’andata e quello di ritorno non combaceranno, bensì vi sarà un sorteggio casuale integrale sui due gironi.

Tra i criteri più severi c’è l’impossibilità per una squadra di giocare più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone. Inoltre è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Empoli-Fiorentina; Inter-Milan; Juventus-Torino; Lazio-Roma; Napoli-Salernitana, per ovvie questioni di spazio e disponibilità territoriale.

Inoltre, non saranno possibili incontri tra le big del torneo (Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma) nella 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e 38ª giornata di Serie A. I derby, dovranno tutti giocarsi in giornate differenti. Invece, le squadre impegnate in Champions League non potranno sfidare quelle con un appuntamento in Europa o Conference League nella 25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornata, ovvero nei turni a ridosso delle sfide europee ravvicinate.

Sono previsti da calendario 4 stop per la Serie A per gli impegni delle Nazionali. Il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre ed il 24 marzo non andrà in scena il campionato. Infine si disputerà un solo turno infrasettimanale, a differenza dei quattro dello scorso anno: mercoledì 27 settembre sarà l’unica giornata in mezzo alla settimana dedicata al campionato.