Calendario Serie A, diretta tempo reale: Bologna-Milan alla prima, Derby alla quarta

Sorteggio Calendario Serie A. Tutte le partite del Milan nel campionato 2023-24, al via nel weekend del 19-20 Agosto

13.10: Il girone di ritorno comincia con Milan-Roma; Udinese-Milan; Milan-Bologna, Frosinone-Milan e Milan-Napoli l’11 febbraio.

13.00: MILAN-JUVENTUS alla 9.a tra il 21 e il 22 ottobre. NAPOLI-MILAN alla decima. All’11.esima, Udinese a San Siro. Alla 12.a Lecce-Milan. Il 26 novembre, dopo l’ultima sosta, Milan-Fiorentina. Alla 14.a Milan-Frosinone, prima di dicembre. Alla 15.a Atalanta-Milan. Ci si avvicina al Natale con Milan-Monza il 17 dicembre. Il 23 dicembre, il Milan sarà ospite della Salernitana. A Capodanno, il 30/12, sfida casalinga con il Sassuolo. Ultima di andata a Empoli a ridosso dell’Epifania.

12.55: INTER-MILAN alla quarta giornata dopo la prima pausa per le nazionali tra il 16 e il 17 settembre. Alla quinta, il Milan ospita il Verona. Alla sesta, turno infrasettimanale a fine settembre, trasferta a Cagliari. Alla settima, il 1 ottobre, Milan-Lazio. All’ottava, trasferta a Genoa, prima della seconda pausa per le Nazionali

12.47: Il Milan esordirà in casa contro il Torino alla seconda giornata. Alla terza, il 3 settembre, subito primo match clou contro la Roma.

📣 Eccoci con la prima giornata. Buona la prim🅰️! 🇮🇹 pic.twitter.com/pYZQxVXpMe — Lega Serie A (@SerieA) July 5, 2023

ECCO LA PRIMA GIORNATA: Bologna-Milan; Empoli-Verona; Frosinone-Napoli; Genoa-Fiorentina; Inter-Monza; Lecce-Lazio; Roma-Salernitana; Sassuolo-Atalanta; Torino-Cagliari; Udinese-Juventus.

12.35: Cresce l’attesa per il sorteggio. E’ in corso la presentazione con i criteri e le modalità della programmazione delle varie giornate

12.25: Ci siamo. Tra cinque minuti comincerà la cerimonia del sorteggio di calendario di Serie A. Grande attesa tra i tifosi

E’ uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calcistica, il sorteggio del calendario di Serie A in programma mercoledì 5 luglio dalle ore 12.30. Il Milan e le altre squadre conosceranno oggi il loro cammino in campionato nella prossima stagione. Il sorteggio seguirà gli ormai soliti criteri in vigore già nelle precedenti edizioni. Di seguito, ne elenchiamo alcuni.

Il Milan, in base all’alternanza con l’Inter, comincerà la nuova annata di Serie A con un match in trasferta, in quanto lo scorsa stagione ha ospitato l’Udinese alla prima giornata a San Siro. Non sono previsti Derby e altri match tra le prime sei classificate dello scorso campionato alla 1.a giornata, all’ultima o nei turni infrasettimanali. Anche in questa edizione del campionato poi è previsto il cosiddetto calendario asimmetrico con la mancata corrispondenza di match tra giornata di andata e ritorno.

Il calendario di anticipi e posticipi per le singole giornate sarà comunicata successivamente. Nelle prime tre giornate non sono previsti concomitanti impegni a ridosso nelle Coppe Europee. Quest’ultime cominceranno a metà settembre ovvero dopo la prima pausa per le Nazionali prevista nel weekend del 9-10/9.

Su MilanLive seguiremo in diretta la cerimonia del sorteggio con aggiornamenti in tempo reale sugli impegni che attenderanno i rossoneri e non solo.