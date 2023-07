Di Marzio: “Milan, nuova offerta per Pulisic. Proposta anche a Morata”

Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul mercato in entrata del Milan: le ultime su Pulisic, Chukwueze, Reijnders, Musah e Morata.

Il Milan è molto attivo sul calciomercato, ci sono delle trattative concrete in corso. La dirigenza conta di chiuderne qualcuna nei prossimi giorni. Nel raduno a Milanello del 10 luglio i volti nuovi potrebbero non essere solo quelli di Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato la situazione ed è partito da Samuel Chukwueze, che ha già dato il suo ok al trasferimento. Stefano Pioli stravede per l’esterno destro nigeriano. Il club rossonero ha formulato un’offerta proprio ieri e sta aspettando di capire se il Villarreal accetterà o continuerà a giocare al rialzo.

Calciomercato Milan, assalto ad Alvaro Morata?

Confermata anche la nuova proposta al Chelsea per Christian Pulisic: 18 milioni più 4 di bonus. Un totale di 22 milioni, come era già trapelato nelle scorse ore. Si attende di capire se i Blues accetteranno oppure continueranno a chiedere più soldi per la cessione dell’esterno americano. Comunque il colpo si sta avvicinando.

Altre trattative in corso riguardano Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar e Yunus Musah del Valencia, entrambi centrocampisti da tempo nel mirino. La dirigenza rossonera ha già il sì dei giocatori, però deve raggiungere l’intesa con i rispettivi club di appartenenza.

Infine, Di Marzio ha anche rivelato che ci sono contatti in corso per Alvaro Morata. C’è un’offerta che prevede quattro anni di contratto, quindi uno in più rispetto alla scadenza attuale con l’Atletico Madrid. C’è una clausola di risoluzione e il Milan deve decidere se spendere la cifra prevista o trattare a prezzo diverso.

Il giornalista di Sky Sport ribadisce pure che c’è stato un tentativo con il West Ham per Gianluca Scamacca. È stato proposto Divock Origi nell’affare, però gli Hammers al momento non sembrano interessati all’ingaggio dell’ex attaccante del Liverpool.