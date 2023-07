Kamada, addio Milan: può arrivare comunque in Italia, ecco dove

Kamada non dovrebbe vestire la maglia del Milan, ma potrebbe comunque approdare in Serie A: contatti in corso con un’altra squadra italiana.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano “bloccato” Daichi Kamada, trovando un accordo totale per il suo contratto e anticipando le concorrenti. Tuttavia, con l’addio dei due dirigenti il giapponese ha smesso di essere una priorità del Milan.

Avendo ingaggiato Ruben Loftus Cheek dal Chelsea, il club rossonero ha occupato il primo dei due slot per extracomunitari a disposizione per questo calciomercato. Per il secondo c’è l’intenzione di prendere qualcun altro, evidentemente. L’ormai ex Eintracht Francoforte voleva fortemente trasferirsi a Milano e ha atteso per settimane, però adesso sta valutando altre opzioni.

Calciomercato Milan, Kamada verso la Serie A: la possibile destinazione

Kamada recentemente è stato accostato a diverse squadre, anche italiane. Tra queste ci sono Inter e Juventus, ma sembra essere un’altra quella che si è inserita prepotentemente nelle ultime ore.

Si tratta della Roma, che ha avviato i contatti con l’entourage del centrocampista giapponese. Il calciatore è gradito a José Mourinho, che potrebbe ricevere un altro rinforzo a parametro zero dopo Houssem Aouar e Evan Ndicka. Quest’ultimo giocava proprio nell’Eintracht Francoforte e potrebbe essere una chiave per convincere definitivamente Kamada a trasferirsi nella capitale.

Il Milan aveva raggiunto un accordo quadriennale da circa 3 milioni di euro netti annui, la Roma potrebbe assicurarselo offrendo le stesse condizioni contrattuali. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi sviluppi su questa trattativa.

Kamada è un giocatore di qualità e duttile tatticamente, può giocare sia a centrocampo sia come trequartista. A Stefano Pioli piaceva, però il Milan ha fatto scelte diverse per il futuro e quindi il giapponese potrebbe essere un avversario dei rossoneri nella nuova stagione.

Il Diavolo sembra intenzionato a occupare l’ultimo slot per extracomunitari con Samuel Chukwueze, esterno destro nigeriano in forza al Villarreal. Lui ha già detto sì al trasferimento a Milano e tocca ai club trovare un accordo sul prezzo del cartellino. Il Submarino Amarillo spara ancora alto per un calciatore che il contratto in scadenza a giugno 2024. I contatti sono in corso, il Milan spera di chiudere l’affare per massimo 23-25 milioni, bonus compresi.