Luka Romero-Milan, ci siamo: già prenotate le visite mediche

Tutto fatto per il terzo colpo estivo del Milan, che è pronto ad accogliere il giovanissimo fantasista classe 2004 in arrivo dalla Lazio.

L’estate di mercato del Milan sembra essere tutto tranne che piatta e senza squilli. Il club rossonero è attivissimo per rinforzare la rosa e consegnare a Stefano Pioli una squadra degna di nota.

Due i colpi già messi a segno: il primo è un parametro zero, ovvero il portiere Marco Sportiello, nuovo vice-Maignan tra i pali rossoneri, L’altro è il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, ingaggiato per circa 16 milioni di euro dal Chelsea, come primo tassello per una linea mediana tutta da rifare.

Il terzo colpo è comunque già in canna. Si tratta di un altro calciatore che verrà acquistato a costo zero, dopo la scadenza del suo contratto con la Lazio. Si tratta di Luka Romero, giovanissimo esterno d’attacco argentino che è finito da tempo nei radar rossoneri. Le prossime ore saranno quelle dell’ufficialità per il calciatore classe 2004.

Romero al Milan, ufficialità in arrivo domani

Le ultime news riguardanti Luka Romero sono piuttosto chiare. Il giovane attaccante ex Lazio dovrebbe sbarcare a breve in quel di Milano. Vacanze finite per il 19enne argentino, che è atteso in città nella giornata di oggi per incominciare di fatto la sua nuova avventura professionale.

Romero dovrebbe poi svolgere le visite mediche presso la consueta clinica La Madonnina di Milano. Dopodiché sarà tempo di firme definitive sul contratto che lo legherà al Milan. Secondo le indiscrezioni, Romero dovrebbe siglare un quadriennale fino al giugno 2027, anche se le cifre non sono ancora state chiarite. Alla Lazio il giovane esterno percepiva intorno ai 300 mila euro annui.

Tra stasera e domani dunque Luka Romero sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Milan, in tempo per presentarsi al raduno della prossima settimana che darà di fatto il via alla nuova stagione rossonera. Il suo ruolo di base sarà quello di esterno destro d’attacco, anche se l’argentino ha dimostrato di saper giocare anche sulla corsia opposta.

Nato in Messico ma argentino di nazionalità, Romero è cresciuto calcisticamente in Spagna, dove si trasferì da piccolo con la famiglia. I suoi primi esordi risalgono alle giovanili del Maiorca. Nel 2021 passa alla Lazio su intuizione dell’ex d.s. Igli Tare: nelle due stagioni in biancoceleste gioca 21 gare ufficiali realizzando un gol contro il Monza.