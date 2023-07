Scatto Inter: colpo dopo Frattesi, il Milan non è in corsa

L’Inter pronta all’assalto di questo calciatore, accostato anche al Milan in questo periodo. I nerazzurri vogliono provarci

Il derby sembra non finire mai. Lo sanno bene i tifosi di Milan e Inter, che nell’ultima stagione hanno assistito a ben cinque scontri diretti tra le due rivali cittadine, tra campionato, Champions League e Supercoppa Italiana.

Un derby milanese che si sta estendendo anche al calciomercato estivo. Infatti in queste settimane sono diversi i profili di calciatori, italiani o esteri, che sembrano aver colpito l’attenzione di entrambe le squadre. Milan e Inter starebbero duellando a colpi di trattative, sondaggi ed offerte per diversi nomi.

Basti pensare a Davide Frattesi, un gioiello che in realtà piace a tutte le big italiane in Serie A. Ma alla fine l’Inter è riuscita ad accaparrarselo, anche se per il Milan non è mai stato un vero e proprio obiettivo: di fronte alle enormi richieste economiche del Sassuolo, Furlani si è quasi subito tirato indietro. L’incontro di ieri coi neroverdi era per altri giocatori, principalmente giovani.

Lo stesso vale anche per un altro giocatore accostato al Milan, considerato l’alternativa a Frattesi. Considerato un elemento in orbita rossonera, invece non è mai stato un obiettivo serio e concreto, come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, con tanto di smentita su un incontro con il club per parlarne. Ma su di lui continua ad esserci un forte interesse dell’Inter.

L’Inter fa sul serio per Samardzic

Dopo aver chiuso la trattativa col Sassuolo per Frattesi, i nerazzurri potrebbero adesso concentrarsi su altri obiettivi per il centrocampo per rimpiazzare Brozovic. Il sogno di Marotta sarebbe quello di aggiungere un altro giocatore di qualità al quasi ex neroverde.

Il nome è quello di Lazar Samardzic, centrocampista offensivo e di qualità dell’Udinese. Il tedesco di origini serbe è considerato uno dei maggiori talenti del calcio italiano, viste le sue qualità tecniche eccellenti e l’ultima ottima stagione disputata con la maglia bianconera indosso.

Come scrive il Corriere dello Sport, l’Inter sarebbe convinta di andare anche su Samardzic, visti i contatti già avviati con l’Udinese. Addirittura il piano del club nerazzurro, qualora riuscisse a monetizzare bene dalla cessione di Onana, potrebbe essere quello di prendere ben due centrocampisti, visto che il tedesco viene considerato forse ancora troppo acerbo per fare da subito il titolare.

Dunque Samardzic più uno tra Frattesi e magari Koopmeiners, altro nome che il quotidiano sportivo romano ha fatto nelle ultime ore inserendolo tra gli obiettivi nerazzurri. Il Milan intanto resta sullo sfondo: qualche giorno fa i dirigenti rossoneri hanno contattato gli equivalenti friulani, senza però andare oltre ad un sondaggio esplorativo.