Svanisce il sogno di Pioli: dice sì all’Arabia

Il calciatore avrebbe raggiunto un accordo con l’Al-Hilal Club: è tutto pronto per il suo trasferimento in Arabia Saudita. Fine di un sogno per Stefano Pioli che l’avrebbe voluto al Milan

Un sogno coltivato per diverse sessioni di calciomercato che quasi certamente rimarrà tale. Un sogno come da parte di Milan, Inter e Juventus che rischia di svanire seriamente per via dei milioni arabi.

L’Arabia Saudita e i suoi club della massima serie non hanno alcuna intenzione di fermarsi e sono pronti a riempire le tasche di soldi altri calciatori. L’ultimo è stato Marcelo Brozovic, che ha lasciato l’Inter, raggiungendo Cristiano Ronaldo. Il prossimo potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, secondo quanto riportato da ‘Al-Riyadiah’, avrebbe trovato un accordo con l’Al-Hilal Club, dopo aver messo le mani su Neves dei Wolves e Kalidou Koulibaly dal Chelsea. L’Al-Hilal appare davvero scatenato e oltre al giocatore della Lazio, che potrebbe incassare una cifra vicina ai 40 milioni di euro, è pronto a regalarsi un nuovo attaccante. Sono tre i giocatori in lista: Romelu Lukaku, Alexander Mitrovic e Mauro Icardi. Ma attenzione anche alla pista Pedro del Flamengo, qualora nessuno dei tre giocatori citati dovessi dire sì all’Arabia.

Niente Milinkovic-Savic per il Milan

I tifosi del Milan sognano ormai da tempo di riuscire a vedere Sergej Milinkovic-Savic con la maglia rossonera. Un sogno, come detto, che rischia seriamente di rimanere tale. Il serbo, anche senza l’offerta arrabatta, resterebbe difficile da raggiungere.

La concorrenza è importante, ma il problema maggiore è rappresentato dalla Lazio e da Claudio Lotito, che al momento non hanno alcuna intenzione di cedere il proprio calciatore per meno di 40 milioni di euro. Una cifra troppo alta, visto il contratto in scadenza fra meno di un anno. Un altro ostacolo, poi, è lo stipendio, sui cinque milioni di euro, che Savic vorrebbe per sposare il progetto. Un stipendio che peserebbe parecchio non avendo la possibilità di usufruire del Decreto Crescita.

Il Milan anche per questo, per il proprio centrocampo, sta guardando altrove. Non è un segreto che il primo nome sulla lista è quello di Reijnders, per il quale si sta cercando di chiudere a breve. Ma Stefano Pioli, dopo Loftus-Cheek e magari l’olandese, si aspetta ancora un altro colpo in mediano e il prescelto appare essere Musah, ma il Valencia, al momento ha deciso di aspettare altre possibili offerte.