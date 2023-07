Via in cinque: De Ketelaere resta in Serie A

Il calciomercato estivo del Milan sarà caratterizzato da una vera e propria rivoluzione. Intanto scalpitano i tifosi: chi resta e chi va via?

Contrariamente a quanti molti si aspettavano, il belga ha tutte le possibilità di restare in Serie A: per i tifosi rossoneri sarà interessante capire se al Milan o in altri club. Intanto dalle parti di Casa Milan si prepara la mega svendita nel mercato in uscita.

L’addio della dirigenza, con l’addio di Maldini e Massara, e il saluto all’ormai ex talento rossonero Sandro Tonali, non saranno sicuramente gli unici saluti dalle parti di Casa Milan. Il proprietario del club Gerry Cardinale, con la sua società, è pronto a stravolgere il calcio rossonero, nonché quello italiano.

Il patron di RedBird vorrebbe, infatti, portare a Milanello il metodo applicato con una squadra di baseball americana, oltre ad essere molto più presente nei meccanismi che riguardano acquisti e cessioni per il club.

Il metodo da applicare riguarda il calciomercato del Milan, e consiste nel tentare di vendere i calciatori che hanno buon mercato ad un ottimo prezzo. Così facendo, non solo si libererebbe spazio in rosa, ma sarebbe possibile reinvestire questi soldi in nuovi talenti. O almeno è quello che sperano i tifosi rossoneri che vogliono tornare a vedere grande il loro Milan.

Per attuare questo piano, gira voce da molto tempo circa la cessione di calciatori come Origi, Rebic e De Ketelaere. Ma quale sarà il loro futuro.

Calciomercato Milan, GdS: via Rebic e Origi, De Ketelaere resta in Serie A

Tra i giocatori in uscita di cui si era maggiormente vociferato, ci sono sicuramente Origi, Rebic, Ballo Touré e Charles De Ketelaere. Alcuni hanno deluso, altri non hanno trovato spazio e non sono riusciti ad esplodere nel campionato italiano. Ma ora il loro futuro sempre leggermente più charo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, tra i giocatori che il rossonero potrebbero non rivedere più a San Siro ci sono Rebic, che pare abbia trovato mercato in Turchia, ma anche nomi come Origi, De Ketelaere, Ballo Touré e Adli. Il belga ex Liverpool potrebbe tornare in Inghilterra o seguire la stessa strada di Origi al Besiktas. Stessa cosa per Ballo-Tourè che potrebbe fruttare pochi milioni partendo verso Francia o Inghilterra.

Charles De Ketelaere, invece, è un caso a parte. Sarà un osservato speciale del calciomercato estivo rossonero per capire il suo futuro con la maglia del Milan. Il belga ha dimostrato, a sprazzi, buona volontà, ma non ha per nulla convinto allenatore e tifosi nel corso della sua prima stagione. L’ex Bruges è stata una scommessa persa del calciomercato dello scorso anno, ma potrebbe riscattarsi ancora in Serie A, visto l’interesse dell’Atalanta. È da attendere l’esito del Milan per il diritto di riscatto.