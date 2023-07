Al Milan prima del raduno: colpo per Pioli

Il Milan accelera ed è pronto a mettere le mani sul calciatore: possibile il suo arrivo già prima dell’inizio del raduno, fissato per il 10 luglio. Il punto della situazione

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. I rossoneri nel pomeriggio di ieri hanno accolto Luka Romero, che in giornata diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Diavolo. Una volta superate le visite mediche si recherà al centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva, prima di mettere nero su bianco. Un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2027.

L’argentino è di fatto il terzo colpo, dopo quelli di Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek, ma il Milan non si fermerà ed è pronto a soddisfare le esigenze di Stefano Pioli con nuovi affari. In queste ore ve lo abbiamo raccontato ampiamente: il Diavolo ha premuto il piede sull’acceleratore su diversi obiettivi e sta provando a chiudere.

Il nome in cima alla lista, che può rappresentare il prossimo colpo è certamente Tijjani Reijnders, che ha detto sì al Milan e vuole vestire il rossonero il prima possibile. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, conferma il forte pressing del Diavolo, intenzionato a chiudere già prima dell’inizio del raduno, in programma il prossimo dieci luglio.

L’accordo con il centrocampista olandese, d’altronde, è già in cassaforte: quinquennale da 1,7 milioni di euro netti a stagione per il calciatore, che avrebbe rispedito al mittente l’offerta del Barcellona negli ultimi giorni. Ora si sta cercando trovare la quadra con l’AZ Alkmaar, che è consapevole del fatto di dover perdere il giocatore a breve. La distanza tra la richiesta e l’offerta formulata dal Milan è davvero minima, non più di due milioni di euro. Tutto dunque lascia pensare che la fumata bianca possa arrivare davvero a breve.

Il Milan in pressing su più giocatori

Il Milan ha voglia di regalarsi nuovi giocatori e sta provando a chiudere nuovi affari. Non solo Reijnder, che è davvero vicino, ma i rossoneri sono pronti a mettere le mani anche su Christian Pulisic.

Per l’americano i rossoneri hanno alzato l’offerta, avvicinandosi ai 20 milioni di euro, richiesti dal Chelsea. La fumata bianca, ottenuto il sì del giocatore, è ad un passo. I rossoneri, inoltre, stanno provando a convincere anche Villarreal e Valencia rispettivamente per Chukwueze e Musah: sia il nigeriano che il centrocampista americano vogliono il Milan ma vanno convinti i due club spagnoli.