Kalulu-Milan, l’annuncio in diretta: è una possibilità

Il futuro di Kalulu al Milan potrebbe non essere certo: Masini a TV Play ha spiegato la situazione del difensore francese ex Lione.

Il Milan ha ceduto Sandro Tonali e ha messo in cassa tanti soldi, realizzando una plusvalenza importante a bilancio. Vedendo partire uno dei titolarissimi della squadra, i tifosi si sono chiesti se altri giocatori importanti potrebbero essere venduti.

Stando alle indiscrezioni trapelate, il club rossonero non intende cedere nessun altro top player. Salvo offerte shock, non ci saranno altre partenze eccellenti. L’intenzione è quella di investire per migliorare l’organico e di lasciar partire solamente quei giocatori che sono palesemente fuori dal progetto tecnico-tattico di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, quale futuro per Pierre Kalulu?

Pierre Kalulu non è reduce da una grande stagione e ha anche perso il posto da titolare a favore di Malick Thiaw. È un giovane sul quale il Milan punta, però cosa succederebbe se dovesse arrivare un’offerta importante?

Federico Masini, giornalista del quotidiano Tuttosport, ne ha parlato a TV Play: “Kalulu non è incedibile per il Milan. Nell’ultima stagione è calato ed è stato superato da Thiaw. Io penso che i rossoneri farebbero bene a tenerselo“.

Il futuro dell’ex Lione potrebbe dipendere dalla consistenza delle eventuale proposte che arriveranno. Considerate le sue qualità e la duttilità tattica che possiede, probabilmente al Milan può tornare comodo confermarlo per un altro anno e rilanciarlo. Vedremo cosa succederà.

Bisogna dire che tra indennizzo al Lione e commissioni Kalulu è costato al Milan circa 1,1 milioni di euro. Se dovesse arrivare un’offerta sui 25-30 milioni, ci sarebbe la possibilità di mettere a bilancio una plusvalenza importante. Il difensore francese ha anche il potenziale per valere più di tale cifra.

Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse della Juventus, che proporrebbe al Diavolo uno scambio con Weston McKennie. Tuttavia, non ci sono state poi conferme su questa offerta. Vedremo se ci saranno sviluppi in merito al futuro di Kalulu, che comunque rimarrebbe volentieri in rossonero. Si trova bene a Milano ed è motivato a riprendersi il posto da titolare.