Calciomercato Milan, offerta ufficiale per l’attaccante: i dettagli

Il Milan prova ad accelerare per l’ingaggio di un attaccante: confermata la proposta economica del club rossonero.

Una delle priorità del mercato del Milan è indubbiamente l’acquisto di un goleador. Olivier Giroud va per i 37 anni ed è fondamentale prendere un’alternativa in grado di fornire delle garanzie in fase realizzativa.

Due nomi spesso accostati al Diavolo sono Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Lo spagnolo dell’Atletico Madrid ha ricevuto una ricca offerta dall’Arabia Saudita e ci sta riflettendo. Non è un super bomber, però ha esperienza e conosce la Serie A grazie all’avventura alla Juventus. Invece, l’ex Sassuolo viene da una stagione difficile al West Ham e vorrebbe tornare in Italia. La Roma è data in pole position.

Calciomercato Milan, nuovo centravanti dalla Serie A?

Tra i profili che piacciono al Milan c’è anche Boulaye Dia, franco-senegalese classe 1996 che gioca nella Salernitana. È reduce da una stagione molto positiva con 16 gol e 6 assist in 33 presenze. Un rendimento che ha spinto il club campano a esercitare il diritto di riscatto versando 12 milioni di euro al Villarreal, che riceverà anche il 20% di una eventuale futura rivendita.

Nel contratto firmato da Dia con la Salernitana è presente una clausola di risoluzione da 25 milioni che può essere esercitata fino al 20 luglio. Stando a quanto rivelato da TuttoSalernitana.com, ci sono sul tavolo due offerte ufficiali da parte di Fiorentina e Milan. Stefano Pioli gradisce molto il nazionale senegalese e ha dato il via libera al suo eventuale ingaggio.

Fonti ufficiali citate da TS fanno sapere quanto segue: “Confermiamo le due offerte, se mettono sul tavolo 25 milioni non possiamo fare molto. Quella del Milan è la più vicina“. Il club rossonero ha deciso di provare l’affondo per l’ex Villarreal e non sarebbe distante dalla possibilità di assicurarselo.

Nelle prossime ore ci saranno sicuramente aggiornamenti su questa pista di mercato. Dia potrebbe fare comodo a Pioli, che ha bisogno di più gol nel reparto offensivo. Il senegalese si è ben comportato alla sua prima stagione in Serie A e ha grande voglia di mettersi alla prova in una squadra più ambiziosa.

Non è una prima punta classifica, gli piace fare movimento e svariare sul fronte offensivo. Alto 1,80 metri, il 26enne nato a Oyonnax (Francia) è un attaccante veloce e bravo a superare i difensori in dribbling. In area di rigore si è rivelato concreto e ora vuole fare un altro step nella sua carriera.