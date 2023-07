DIRETTA | Milan, la giornata di Romero: visite mediche per l’argentino – LIVE

Terzo acquisto per il Milan che mette le mani su Luka Romero. L’attaccante argentino è pronto a firmare un contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni

E’ la giornata di Luka Romero. L’attaccante argentino, sbarcato a Milano, nella giornata di ieri, come raccontato su MilanLive.it, si appresta a diventare un giocatore del Milan.

Il calciatore, arrivato a parametro zero, dopo l’avventura alla Lazio, sarà di fatto il terzo acquisto dei rossoneri, che in questi giorni hanno ufficializzato prima Marco Sportiello, proveniente dall‘Atalanta, anche lui dopo la scadenza del contratto, e Ruben Loftus-Cheek, dal Chelsea, per una ventina di milioni complessi. Per l’argentino classe 2004 il solito iter prima di mettere nero su bianco a Casa Milan.

Segui la giornata di Luka Romero con MilanLive.it

ORE 08.35 – Luka Romero è appena arrivato alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche.