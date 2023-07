Luka Romero: “Un sogno essere qui. Ho parlato con Romagnoli”

Luka Romero, fresco di firma col Milan, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore rossoneri ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole

Luka Romero è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il classe 2004 argentino si è legato al club rossonero attraverso un contratto di quattro anni, con scadenza dunque nel 2027. Un grande colpo in prospettiva della nuova dirigenza, tra l’altro a parametro zero, e quindi conveniente anche sotto il punto di vista economico. Romero è definito dai tanti come una promessa del calcio mondiale, il nuovo Messi per alcuni. Vanta un talento innato. Trequartista o esterno d’attacco è stato fortemente voluto da Moncada e Pioli.

Ha fatto tutto in giornata l’argentino ormai ex Lazio. Prima le visite mediche e l’idoneità sportiva in mattinata, poi l’arrivo a Casa Milan e la firma sul contratto nel pomeriggio. Dopo aver messo nero su bianco, Luka Romero ha rilasciato la sua prima intervista da nuovo calciatore rossonero. Di seguito le sue parole.

Luka Romero: “E’ un sogno essere qui”

Intervistato ai canali ufficiali del club rossonero, Luka Romero ha innanzitutto espresso tutto il suo entusiasmo per il trasferimento al Milan: “Questo club è un sogno per me, è un club con tanta storia e spero di fare bene. San Siro è un grande stadio. Non ci ho mai giocato anche se ho sempre voluto. È davvero un sogno stare qua”.

Cosa si aspetta Luka Romero dalla sua esperienza al Milan? Crescere è chiaro, ma soprattutto giocare. E’ stato diretto su tale aspetto. “La cosa più importante per un calciatore è giocare. Vengo qua per imparare da giocatori di altissimo livello, allenarmi tutti i giorni con loro e sono sicuro che imparerò qualcosa” ha dichiarato l’argentino.

🗣️ A first word from Luka Romero: “It’s a dream to be here” 🎙️ 🗣️ Le prime parole di Luka Romero: “È un sogno essere qui” 🎙️

#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/iigfYPMF83 — AC Milan (@acmilan) July 6, 2023



Il giovane talento ha da poco disputato i Mondiali Under 20, competizione prestigiosa in cui è riuscito a mettersi in mostra al meglio. La sua esperienza nel torneo internazionale è stata condita da un gol meraviglioso. Una vetrina importante, e lui lo sa bene come ha lasciato intendere ai canali ufficiali del Milan: “Ora che sono qui penso ad allenarmi duramente. Se le cose in campo internazionale le fai bene allora arrivano tante richieste, e in U20 è andata bene. Ovviamente non volevamo essere eliminati presto ma il calcio è questo, ora sono qua e sono felice”.

Cruciale la dichiarazione di Romero sul dialogo con Alessio Romagnoli prima di scegliere il Milan come destinazione. L’ex difensore e capitano rossonero lo ha ben consigliato. “Ci ho parlato prima di venire qua, mi ha detto che è un club con tanta storia e mi troverò molto bene” ha raccontato il classe 2004. A cosa ambisce davvero Luka Romero? Beh, il desiderio di ogni calciatore è lo stesso e lui lo ha confermato: “Da piccolo sogni di giocare la Champions League, è il sogno di tutti”.

Ci si chiede in quale ruolo Stefano Pioli impiegherà l’argentino. Lui ha dato dei primi fondamentali indizi: “Il ruolo che mi piace fare tanto è quello dietro la punta, dove giocava Brahim Diaz l’anno scorso. Però posso giocare anche come ala sinistra o destra”. Insomma, un talento delle trequarti, che spera probabilmente di emulare le gesta dei suoi idoli rossoneri. Chi sono? “Ronaldinho e Kaká mi sono sempre piaciuti tanto” ha affermato Luka Romero.

Infine, il nuovo acquisto del Milan ha rivolto un saluto ai tifosi: “Ciao, sono Luka e voglio ringraziarvi per tutto. Sempre forza Milan”.