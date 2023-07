Milan, Brescianini al Frosinone: è fatta, tutti i dettagli

Il Milan ha ceduto a titolo definitivo il giocatore. A riportare della notizia è Gianluca Di Marzio. Stavolta, il centrocampista ha salutato davvero

Il Milan, oltre che nel mercato in entrata, è molto impegnato nello sfoltimento della rosa dai suoi esuberi. Sono diversi i calciatori in partenza, tra cui molti giovani che non sono riusciti a meritarsi un posto in Prima Squadra. Tra questi c’è Marco Brescianini, il centrocampista classe 2000 cresciuto nelle giovanili rossonere. Arrivato in Primavera, Marco è poi partito per una serie di esperienze in prestito.

Prima alla Virtus Entella, poi al Monza e infine al Cosenza. Quest’anno, però, Brescianini potrà fare finalmente il grande salto. Non al Milan, ma quantomeno in Serie A. E’ infatti chiuso l’affare col Frosinone, club neopromossa nella massima serie del calcio italiano. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ogni dettaglio della trattativa è stato ultimato. Il centrocampista si trasferisce al Frosinone a titolo definitivo.

Brescianini al Frosinone, i dettagli

Marco Brescianini dice dunque definitivamente addio al Milan, club che lo ha cresciuto e portato a notevoli livelli. La prossima stagione ci dirà se il classe 2000 è davvero pronto per un palcoscenico come la Serie A. L’ambiente rossonero, chiaramente, se lo augura alla grande.

Brescianini aveva un contratto col Milan sino al 2024. Non è chiaro se il Frosinone abbia fatto un investimento, anche minimo, per il suo cartellino. Ciò che è certo è che il club rossonero ha strappato una buona percentuale sulla futura rivendita del calciatore, pari al 50%. Dunque, non ci resta che attendere l’inizio del campionato (20 agosto) per ammirare per la prima volta Marco Brescianini in Serie A.