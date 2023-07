Milan, Tonali: “Dovevo fare questa scelta. Maldini mi ha preso in braccio” (VIDEO)

Tonali ha parlato del suo addio al Milan, spiegando la sua scelta di firmare per il Newcastle e confermando il legame con il Diavolo.

Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Newcastle United ed è già stato in Inghilterra per firmare il contratto e visitare le strutture. Oggi ha fatto ritorno in Italia e al rientro ha concesso un’intervista ai giornalisti presenti all’aeroporto di Linate.

Queste le dichiarazioni raccolte da MilanLive in merito alle prime sensazioni provate a Newcastle: “Sono positive, ho incontrato e conosciuto gente che mi ha voluto a tutti i costi e che non vedeva l’ora di lavorare con me. Le prime sensazioni sono positive e lo erano già prima di arrivare là“.

Tonali è poi andato più a fondo nella sua decisione di firmare per il club inglese: “La scelta più difficile della mia carriera, però andava fatta adesso. Il Milan ha accolto come un figlio e lo ringrazierò per tutta la vita, non mi dimenticherò mai di questo. Voglio bene a tutti quelli che hanno lavorato con me al Milan. Guarderò sempre il Milan e sarò sempre un tifoso, ci sono persone d’oro. È una scelta che ho dovuto fare e l’ho fatta al momento giusto“.

Successivamente ha parlato di Paolo Maldini: “È stato un riferimento importantissimo. Mi ha aiutato tanto, soprattutto al primo anno. Mi ha preso in braccio. Era e resterà per sempre un grande aiuto per i giocatori, chi meglio di lui conosce il Milan? È una persona eccezionale e lo ringrazierò per sempre. Il suo addio ha condizionato la mia scelta? No, non è questo il motivo“.

Rafael Leao aveva detto di essere rimasto stupito dal trasferimento. Il centrocampista spiega: “Ho parlato con Rafa prima della notizia. Normale che non si aspettassero quella cosa, da persone intelligenti hanno capito. Rafa mi augura il meglio, resteremo in contatto per sempre“.

In un’intervista al Corriere della Sera aveva detto che non avrebbe commesso l’errore di andarsene dal Milan. Cosa è cambiato? Risponde così: “La nostra decisione non arriva solo come frutto di questa stagione, ma delle tre stagioni. È stato un cammino bellissimo per me al Milan, spero un giorno di poter tornare a Milano e veder sorridere i tifosi“.