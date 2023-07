Pulisic ad un passo dal Milan: i dettagli

Sarà l’americano il rinforzo sull’esterno offensivo per Stefano Pioli: trattativa praticamente chiusa e ai dettagli

Il mercato è sempre un qualcosa di molto complesso e ogni notizia va sempre presa con grande cautela. Tuttavia, in questa settimana importante che precede l’inizio dei ritiri estivi, è lecito aspettarsi annunci importanti per trattative in conclusione.

Il Milan sta cercando di fare gran parte del lavoro in pochi giorni per fare in modo di avere la squadra pronta nel minor tempo possibile e per dare la possibilità all’allenatore di lavorare con il gruppo al completo da subito, o quasi. Ecco perché la dirigenza rossonera ha accelerato nelle ultime ore e ha intenzione di chiudere anche un terzo colpo. Intanto Luka Romero ha svolto le visite mediche, ma non sarà di certo l’unico rinforzo sugli esterni d’attacco.

Da questo punto di vista il Diavolo sta lavorando ancora una volta in collaborazione con un club con il quale i rapporti sono ottimi, ovvero il Chelsea. Con i Blues si è già chiusa l’operazione per Loftus-Cheek, ma le occasione sono tante e Furlani e Moncada hanno deciso di approfittarne per rinforzare anche il reparto offensivo.

Il giornalista assicura: “Trattativa praticamente chiusa”

Sembra infatti che il Milan sia praticamente ai dettagli per chiudere il colpo Christian Pulisic. L’esterno americano sarà dunque il rinforzo per la squadra di Stefano Pioli. Alla fine si è deciso quindi di puntare sul classe ’99 per la fascia.

La notizia è stata data dall’esperto di mercato Matteo Moretto, che sul proprio profilo Twitter ha confermato che la trattativa può definirsi praticamente conclusa e che si sta lavorando per limare i dettagli dell’operazione. Ricordiamo che il Milan aveva rilanciato dopo una prima offerta rifiutata dal club londinese, ed era arrivato ad offrire 22 milioni di euro. Evidentemente a questo punto l’accordo deve essere stato trovato.

Il giocatore è in scadenza nel 2024, quindi tra un solo anno, per cui può considerarsi un buon affare per entrambi i club, l’ennesimo, non dimenticando neanche quello che ha portato Fikayo Tomori in rossonero. L’altro obiettivo era il nigeriano Samuel Chukwueze del Villareal, ma evidentemente non si è trovato l’accordo con il sottomarino giallo e alla fine si è scelto per l’altra opzione.