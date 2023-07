Daniel Maldini lascia il Milan: nuova formula, i dettagli

Siamo ai dettagli per la cessione in prestito del trequartista da parte del Milan: Di Marzio rivela che rimarrà in Serie A

Il Milan lavora a 360 gradi sul mercato in questa prima fase della sessione estiva. La società si muove ininterrottamente per provare a trovare i profili giusti per rinforzare la squadra ma, allo stesso tempo, deve occuparsi del mercato in uscita e di piazzare alcuni elementi della rosa.

Diversi giocatori al momento fanno parte della ampia rosa a disposizione di Stefano Pioli, ma alcuni sono fuori dal progetto ed altri rientrano nei piani futuri del club, che intende mandarli a crescere in prestito in questa stagione. Tra questi c’è anche Daniel Maldini, reduce da una stagione interessante allo Spezia, nella quale ha fatto intravedere lampi di tutta la sua potenziale qualità, anche se non è riuscito a dare continuità di prestazioni.

il classe 2001 ha chiuso il campionato con 18 presenze e 2 gol in campionato, uno dei quali tra l’altro realizzato proprio contro il Milan a San Siro, ma anche una rete in Coppa Italia. Ora il giocatore ha fatto ritorno in rossoneri e si stava preparando a partire per Milanello, ma è molto probabile che invece il ragazzo farà immediatamente di nuovo le valigie. Per lui, infatti, si sta per concretizzare una nuova opportunità in prestito.

Di Marzio rivela che il trequartista è a un passo dall’Empoli

La nuova soluzione sarà ancora in Serie A ed è rappresentata dall’Empoli. Il club toscano ha mosso passi molto importanti e l’affare viene dato in conclusione da Gianluca Di Marzio, che lo ha riferito a Sky Sport ieri sera.

L’esperto di mercato ha precisato tutti i dettagli della trattativa e ha affermato: “Empoli, in dirittura l’arrivo di Daniel Maldini: prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Milan”. Il Diavolo quindi manda a giocare Maldini Jr. lasciando agli azzurri la possibilità di guadagnarci dalla valorizzazione del giocatore, ma si è riservata la possibilità di riacquistarlo e quindi di non perderlo a titolo definitivo. L’Empoli in quel ruolo ha Tommaso Baldanzi, che però è richiesto da tante squadre e potrebbe partire.

L’Empoli per Maldini può rappresentare un’ottima soluzione perché danni il modulo è con il trequartista. In tal modo il ventiduenne può giocare nel suo ruolo ed esprimere dunque al meglio le proprie caratteristiche. Daniel Maldini dovrebbe quindi andare ancora in prestito a farsi le ossa, con la speranza di tornare un giorno in pianta stabile al Milan.