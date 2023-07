Lascia il Milan e trova subito squadra: giocherà in Serie A

Il Milan lo ha salutato da pochissimi giorni ma ha già trovato un pre-accordo con un altro club della massima serie italiana.

Il Milan il 30 giugno scorso ha salutato definitivamente diversi giocatori. Ovvero coloro che hanno visto scadere il proprio contratto o il periodo di prestito con la squadra rossonera.

Vi sono alcuni adii che non hanno per nulla toccato gli animi dei tifosi milanisti, come per esempio quelli di elementi come Sergino Dest o Aster Vranckx, che hanno indossato la maglia del Milan in pochissime occasioni e neanche in maniera così indimenticabile. Mentre c’è un calciatore che verrà ricordato con una certa gratitudine malgrado tutto.

Parliamo di Ciprian Tatarusanu, portiere romeno classe ’86 che per tre stagioni è stato il secondo portiere del Milan, giocando moltissime partite per via degli infortuni del titolare Mike Maignan. Un estremo difensore d’esperienza a volte trattato anche con fare troppo critico, ma in realtà molto utile alla causa.

Tatarusanu, non mancano le offerte: è vicino al Cagliari

Tatarusanu è un portiere dunque che farebbe comodo a molte squadre, sia come titolare per un club che punti magari alla salvezza, sia come secondo per fare da chioccia ad estremi difensori meno esperti. Non a caso pare che sia già molto vicino ad accordarsi per un nuovo impiego.

Secondo Nicolò Schira, il Cagliari sarebbe molto vicino ad ingaggiare Tatarusanu a costo zero. Dopo la scadenza ormai sicura con il Milan, il romeno è stato contattato dalla dirigenza del club neopromosso. I sardi lo vorrebbero per alternarsi tra i pali con Boris Radunovic, il serbo classe ’96 che ha difeso in maniera egregia i pali della squadra di Claudio Ranieri in B.

In molti pensavano che Tatarusanu sarebbe tornato in patria, nel campionato di massima divisione in Romania, ma i richiami della Serie A sono invece molto forti. Oltre al Cagliari hanno sondato la sua disponibilità altre squadre italiane come Empoli e Lecce, entrambe alla ricerca di un nuovo portiere dopo le rispettive partenze di Vicario e Falcone.

Il Cagliari però appare in pole e molto vicino all’ingaggio del 37enne nativo di Bucarest, che ha disputato ben 37 gare ufficiali con la maglia del Milan. I tifosi rossoneri non potranno certo dimenticare il calcio di rigore parato a Lautaro Martinez nel derby Milan-Inter 1-1 del novembre 2021. Una parata che ha tolto due punti decisivi ai nerazzurri nella corsa Scudetto, vinto poi con merito dalla formazione di Pioli.