Milan, colpo a rischio: pressing dalla Premier

Le ultime sul centrocampista, per il quale c’è la concorrenza dei club inglesi. Il giocatore, che ha detto sì al Milan, piace a West Ham e Fulahm

E’ una settimana calda per il Milan. I rossoneri, che nella giornata di ieri hanno ufficializzato l’arrivo di Luka Romero, sono pronti a mettere a segno altri colpi. Come è noto servono almeno un paio di centrocampista, due trequartisti/esterni e una punta centrale.

Il calciatore che in questo momento è davvero ad un passo dal vestire il rossonero è certamente Christian Pulisic. Il fantasista americano, che può giocare sia a destra che a sinistra, oltre che dietro la punta, ha detto sì al Milan e aspetta solo il via libera da parte del Chelsea che può arrivare davvero da un momento all’altro. Gli inglesi, infatti, sono sempre più orientati a dire sì all’offerta da 20-22 milioni di euro.

Ha detto sì al Milan anche Yunus Musah, ma non c’è stata ancora l’apertura del Valencia. Appare esserci una distanza considerevole tra offerta e richiesta degli spagnoli. La trattativa per l’altro americano, dunque, non appare così vicina alla conclusione. I Pipistrelli, inoltre, si augurano di dar vita ad una vera e propria asta per vendere Musah al miglior offerente. La concorrenza dall’Inghilterra può certamente aiutare il Valencia: arrivano così conferme sull’interessamento da parte di due club di Premier League, il West Ham che si aggiungere al Fulham, che secondo diversi media britannici avrebbe già presentato un’offerta da 25 milioni di euro. Musah, però, come sottolinea Tuttosport avrebbe voglia di giocare la Champions e il Milan sarebbe dunque la sua prima scelta.

Trattativa no stop

Oltre a Christian Pulisic, il calciatore che potrebbe vestire subito il rossonero è Reijnders. Il Milan sta continuando a trattare con l’Az Alkmaar, forte, anche in questo caso del sì del giocatore, che vuole solo il rossonero.

Gli olandese, al momento, però, non mollano di un centimetro, intenzionati ad incassare il più possibile dalla cessione di Reijnders. L’Az è consapevole del fatto che il centrocampista andrà via e stanno tirando la corda, ma il Milan resta comunque fiduciosa della buona riuscita dell’affare. Il desiderio di Pioli sarebbe quello di avere il giocatore già per i primi giorni di raduno, così da poterlo portare in America per la Tournée che vedrà i rossoneri impegnati contro il Barcellona, il Real Madrid e la Juventus.