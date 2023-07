Milan, l’addio è scritto: resta in Serie A

Il Milan lo mette sul mercato: c’è certamente la Serie A nel suo futuro. Ecco chi vuole il calciatore, in uscita dal club rossonero. Il punto della situazione

Il calciomercato del Milan è davvero in fermento, con i possibili arrivi di diversi calciatori. Dopo l’addio dolorosa di Sandro Tonali, i rossoneri si stanno muovendo con forza e sono pronti a chiudere altre operazioni.

La settimana scorsa sono stati ufficializzati sia Marco Sportiello che Ruben Lotfus-Cheek, ieri è toccato a Luka Romero. Il prossimo verosimilmente sarà Christian Pulisic, un colpo che è pronto a scaldare la piazza. Il giocatore americano è un talento puro, capace di giocare nei tre ruoli della trequarti, che ha voglia di rilanciarsi dopo un paio di stagioni complicate al Chelsea.

Il Milan ci crede tanto, rappresenta un affare sia a livello tattico che a livello mediatico. Presentarsi in America per la tournée, in cui si giocherà contro Barcellona, Real Madrid e Juve, con uno dei migliori giocatori a stelle e strisce sarebbe un ottimo biglietto da visita per il Diavolo.

Pulisic, come detto, può giocare anche come esterno di destra. Ed è proprio lì che il Milan ha da anni una lacuna, che i rossoneri stanno finalmente colmando. Il tifoso d’altronde si aspettava il colpo sulla fascia ormai da anni e ora saranno accontentati. Non è da escludere, però, che i rossoneri mettano a segno il doppio colpo, con il sogno Chukwueze sempre vivo.

E’ evidente che al Milan hanno voglia di cambiare sulla destra e inevitabilmente il futuro di Junior Messias è sempre più lontano da Milano. Alexis Saelemaekers non è certo incedibile, ma ad oggi è il brasiliano ad avere più possibilità di salutare i compagni.

Futuro in Italia per Messias

E nel futuro dell’ex Crotone può davvero esserci ancora la Serie A. Il giocatore è apprezzato da diverse squadre di medio-bassa classifica.

In questi giorni si è parlato tanto del Torino. I granata sono sulle sue tracce, ormai da tempo, e non è da escludere un affare che vede coinvolto anche Singo, il terzino che piace ai rossoneri. Ma su Messias c’è anche il Genoa, che cerca rinforzi per la massima serie. Il Milan è pronto a liberarsi del giocatore per una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

Attenzione, però, ad altre piste, che potrebbero scaldarsi presto. In passato anche Bologna e Sassuolo, infatti, hanno chiesto informazioni per il brasiliano: una eventuale partenza di Orsolini e Berardi (uno dei due potrebbe giocare nella Lazio), potrebbe spingerli a tornare sulle tracce di Messias.