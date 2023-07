Milan, Tournée negli USA: date e orari ufficiali delle partite contro Real, Juve e Barcellona

L’organizzazione della tournée statunitense ha ufficializzato giorni, orari e luoghi delle amichevoli che affronterà il Milan in estate.

Il Milan è quasi pronto a ricominciare. Sembra ieri che i rossoneri hanno terminato la stagione 2022-2023, con la vittoria sul Verona nell’ultima sfida di campionato, quella che ha sancito l’addio di Ibrahimovic al calcio.

Da lunedì la squadra di Stefano Pioli sarà invece di nuovo in campo. Infatti il 10 luglio è il giorno designato per la ripartenza, l’inizio del ritiro estivo che come ogni anno si svolgerà nella prima fase a Milanello, struttura attrezzatissima che accoglierà Stefano Pioli e compagnia per diversi giorni consecutivi.

Ma l’estate 2023 rossonera si tingerà anche dei colori a stelle e strisce made in USA. Infatti il Milan sarà ospite di una tournée negli Stati Uniti a partire dal 20 luglio. Giorno in cui Leao e compagni voleranno oltreoceano per una serie di partite, utili sia ai fini della preparazione, sia per motivi di sponsorizzazione e ricavi.

Milan, quando e dove si giocano le tre amichevoli USA

Già da tempo il Milan aveva fatto filtrare la propria partecipazione al Soccer Champions Tour, l’organizzazione statunitense che ospiterà in varie città del vasto paese nordamericano diverse amichevoli. Protagoniste ovviamente alcune squadre d’élite del calcio europeo, provenienti da Liga o Premier League.

Il sito della manifestazione made in USA ha ufficializzato poco fa le date, gli orari e i luoghi delle partite. Il Milan debutterà in questa competizione amichevole domenica 23 luglio, sfidando il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La gara di giocherà al Rose Bowl di Pasadena (lo stadio di Italia-Brasile del 1994) alle ore 4 del mattino italiane.

Poi sarà tempo di derby tutto italiano. Milan-Juventus è la seconda sfida per gli uomini di Pioli, organizzata per venerdì 28 luglio. Il palcoscenico è quello del Dignity Health Sports Park, Carson, ore 4:30 del mattino.

Infine la terza amichevole è in programma mercoledì 2 agosto, all’Allegiant Stadium nella cornice pirotecnica di Las Vegas. Alle ore 5 del mattino il Milan affronterà il Barcellona dell’ex rossonero Franck Kessie.

Presenti al Soccer Champions Tour anche altri top club europei come Arsenal e Manchester United, ma non si incroceranno con il Milan. Questa manifestazione rappresenta una sorta di erede della nota International Champions Cup, torneo calcistico amichevole organizzato dalla compagnia Relevent Sports tra il 2013 e il 2019, prevalentemente tra Stati Uniti e Australia, a cui il Milan ha partecipato più volte.