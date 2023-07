Serie A, orari delle prime 4 giornate: quando si gioca Inter-Milan

Sono state decise date e orari delle prime quattro giornate di campionato: svelata anche la data del derby contro l’Inter di Simone Inzaghi

Mercoledì 5 luglio è avvenuto il sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024, che ha svelato tutte le giornate e l’ordine degli avversari per ogni squadra. Il Milan avrà un inizio di fuoco con ben cinque big match nei primi dieci turni.

I rossoneri infatti cominciano a Bologna e subito dopo ospitano il Torino a San Siro. Il bello arriva però subito dopo con due trasferte consecutive, contro la Roma all’Olimpico e nel derby contro l’Inter, con i nerazzurri che giocano appunto in casa. Tra la settima e la decima giornata arrivano poi anche le super sfide contro la Lazio, la Juventus e il Napoli campione d’Italia. Un inizio davvero terribile per la squadra di Stefano Pioli, che è quindi obbligata a partire al massimo.

La seconda parte del girone d’andata è invece ovviamente più soft e si chiude con le sfide a Salernitana, Sassuolo ed Empoli. Si parte il 20 agosto e i rossoneri sperano di arrivare pronti a quella data, sia dal punto di vista della rosa che a livello fisico e mentale. Nel frattempo sono state stabilite anche date e orari delle prime quattro giornate, che interessano particolarmente il Diavolo vista l’importanza degli avversari.

Il derby di sabato alle 18, la Roma di venerdì

Nella prima giornata il Milan giocherà l’ultima delle dieci partite e scenderà in campo al Dall’Ara contro il Bologna di lunedì sera, alle ore 20:45. L’esordio per i rossoneri arriverà quindi dopo che tutte le altre saranno già scese in campo per la prima volta.

Per quanto riguarda la seconda giornata di campionato del Diavolo, ovvero Milan-Torino, l’appuntamento è di sabato sera (ore 20:45), in concomitanza cono la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Roma. Proprio contro i giallorossi si gioca invece il primo big match del campionato, per la terza giornata. Rafael Leao e compagni saranno di scena all’Olimpico di venerdì sera, anche in questo caso alle 20:45.

Arriviamo poi al momento che tutti i tifosi milanisti aspettavano, ovvero il giorno e l’orario del derby. Inter e Milan si ritroveranno contro dopo i cinque confronti dell’anno scorso, ancora una volta nel palcoscenico spettacolare di San Siro. La scelta è stata per sabato alle ore 18, subito dopo il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, in programma alle 15.