Tonali, Frattesi e il Milan: l’annuncio dell’agente

Dopo l’ufficialità del Newcastle, l’agente Beppe Riso ha parlato del trasferimento di Tonali e di quello di Frattesi all’Inter. Dichiarazioni cruciali

Sandro Tonali è ormai un nuovo giocatore del Newcastle. Il classe 2000 ha raggiunto oggi la città inglese, per unirsi al nuovo club e alla nuova squadra. La sua intervista ha fatto venire il magone ai tanti tifosi rossoneri, ma bisogna ormai accettare la realtà dei fatti e accontentarsi di vedere Sandro dilettarsi in Premier League, sicuramente il miglior campionato al mondo.

Tonali si è legato al Newcastle con un accordo di cinque anni a 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. Un maxi contratto, come maxi è il guadagno che si è assicurato il Milan dalla cessione, circa 75 milioni di euro bonus inclusi. Inutile dire che nonostante il club rossonero abbia incassato l’enorme cifra, rimane immensa la delusione dell’ambiente rossonero e dei suoi tifosi, che solo poche settimane prima aveva dovuto sopportare l’anche addio di Paolo Maldini.

Il trasferimento di Tonali al Newcastle ha creato chiaramente anche dissensi e malumori. Ancora oggi ci si chiede da cosa sia davvero dipesa la sua cessione, e chi abbia davvero deciso: se il Milan o il giocatore. Ancora una volta, la domanda è stata posta la domanda all’agente di Tonali, Beppe Riso.

Riso: “Un’operazione che entra nella storia”

Beppe Riso è stato intercettato dai giornalisti, e chiaramente interrogato sul trasferimento di Tonali al Newcastle. L’agente di mercato, uno dei più rinomati, si è così espresso: “Sicuramente è un’operazione che entrerà nella storia, quindi siamo contenti e orgogliosi. Anche lui, lo vedo contento e tranquillo”. Come accennato, a Riso è stato nuovamente chiesto chi abbia davvero deciso per la separazione tra Tonali e il Milan, se il giocatore o il club.

Welcome to Newcastle United, Sandro! 😍🇮🇹 pic.twitter.com/vtXu9F5xEd — Newcastle United FC (@NUFC) July 5, 2023



Il manager non ha aggiunto nulla di diverso rispetto a quanto dichiarato in precedenza, sviando un pò al senso clou della domanda: “L’ho già spiegato com’è andata: quando si presentano delle società come il Newcastle, delle proprietà così importanti e della Premier League, che è l’NBA del calcio, è giusto che tutte le parti si siedano e ragionino, tutto qua”.

Cruciale, infine, la dichiarazione di Giuseppe Riso sul trasferimento di Frattesi all’Inter. Si è tanto parlato dell’ennesimo derby di mercato perso dal Milan, che era anch’esso interessato all’ormai ex Sassuolo. E’ questa la ricostruzione degli eventi dell’agente. Milan beffato? Forse sì o forse no. “Andai a un pranzo con il Milan dove abbiamo parlato di Davide, però poi alla fine i tempi erano troppo stretti, con l’Inter si era già chiuso. Erano molto vicini, stava andando molto più veloce l’Inter e abbiamo deciso di chiudere con l’Inter”.