Milan e Inter spiazzate: lo prende la Juventus

Clamorosa notizia proveniente dall’Inghilterra: i bianconeri sono in trattativa per l’acquisto dell’attaccante. Milan e soprattutto Inter rischiano la beffa

E’ un’estate di sfide sul mercato per il Milan. I rossoneri hanno perso il derby con l’Inter per l’acquisto di Marcus Thuram, che ha deciso di vestire il nerazzurro anziché la maglia del Diavolo.

In questi caldi giorni, è stato Frattesi ad essere accostato al Milan, anche se il matrimonio con l’Inter appariva davvero scontato. Ma il nome più clamoroso, venuto fuori in queste settimane, è stato sicuramente Romelu Lukaku. Erano i giorni caldi della trattativa per Thuram e il club rossonero in quell’occasione ha confermato l’interesse per l’attaccante belga.

Ora è certamente una pista fredda – una trattativa vera e propria non si è mai aperta – ma chissà che ad agosto non possano cambiare le carte in tavola. D’altronde i rapporti tra Milan e Chelsea sono ottimi, come dimostrano gli affari Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic.

E’ chiaro, come è noto, che Lukaku, al momento, abbia voglia solamente di Inter. E’ la sua priorità, non pensa ad altro, tanto da rifiutare la ricchissima offerta proveniente dall’Arabia Saudita, dall’Al-Hilal. L’apertura al Milan, al momento, dunque, non c’è stata, ma come detto, ad agosto potrebbero cambiare tante cose.

Dall’Inghilterra, nel frattempo, giunge notizia del no del Chelsea all’ultima offerta presentata dall’Inter per l’acquisto di Lukaku. La richiesta degli inglesi è di ben 45 milioni di euro, una cifra ben lontana dalla disponibilità nerazzurra. Ma la novità lanciata da The Athletic, e poi confermata da SkySports UK, è l’interessamento da parte della Juventus. I bianconeri potrebbero voler Lukaku in vista di una possibile partenza di Dusan Vlahovic. La posizione del belga – lo scrive anche il portale inglese – non è cambiata: vuole solo l’Inter.

Milan, Lukaku pista fredda: caccia all’attaccante

Con la suggestione Romelu Lukaku un po’ accantonata, il Milan continua la ricerca del centravanti. Tra i nomi più caldi c’è certamente quello di Alvaro Morata, ma la possibilità di non poter usufruire del Decreto Crescita, frena un po’ la trattativa.

Ecco cos’ tornare di moda l’idea Taremi. Un eventuale arrivo dell’iraniano, però, metterebbe la parola fine sul sogno Chukwueze. Non va chiaramente dimenticata la possibilità Scamacca, ma il West Ham deve aprire al prestito. Openda, Balogun e Wahi sono nomi che piacciono, ma costano davvero tanto.