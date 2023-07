Milan e Tolosa in Europa: è arrivato il verdetto della UEFA

La UEFA si è esposta in merito all’ammissione di Milan e Tolosa alle competizioni europee, dato che entrambi i club sono sotto la gestione di RedBird Capital Partners

“A seguito di cambiamenti significativi in seno al club e dei relativi investitori, la Prima Camera del CFCB ha accettato l’ammissione del Tolosa FC e dell’AC Milan alle competizioni UEFA per club per la stagione 2023/24. La CFCB ha ritenuto che tali cambiamenti abbiano portato i club a rispettare la regola delle multi-proprietà” recita il comunicato UEFA sul suo sito ufficiale.

Ciò sta a significare che le dimissioni di Gerry Cardinale dal Cda del Tolosa FC hanno sortito i loro effetti positivi. Ricordiamo che il Milan e il club francese, essendo controllati dallo stesso proprietario (RedBird Capital Partners), rischiavano l’esclusione dalle competizioni europee a cui si sono qualificati nella stagione 2022/2023. I rossoneri alla Champions League, i francesi all’Europa League. Ed essendoci anche la minima possibilità di incontrarsi sul campo europeo, questo avrebbe creato un conflitto di interessi.

La mossa del capo e fondatore di RedBird di dimettersi dal CDA del Tolosa FC a fine giugno, rinunciando a qualsiasi ruolo principale e attivo nella vita societaria del club francese, ha tolto di mezzo ogni possibile controversia in fatto di multiproprietà. A rischiare maggiormente l’esclusione sarebbe comunque stato il Tolosa, essendo il club qualificato alla competizione europea meno prestigiosa (Europa League).

Con un comunicato ufficiale, il Tolosa, nella persona di Daniel Comolli (Presidente del club) ha reso nota, con entusiasmo, la decisione del massimo organo del calcio europeo, aggiungendo degli importanti ringraziamenti.

Comolli: “Ringrazio Cardinale…”

Daniel Comolli si è cosi espresso sui canali ufficiali del Tolosa FC con un comunicato: “Questa partecipazione all’Europa League è un vero motivo di orgoglio per tutto il Club. E’ la quinta volta che il Toulouse FC prende parte alla Coppa dei Campioni. Simboleggia il lavoro di tutti coloro che hanno lavorato quotidianamente per la sua influenza.

Questa qualificazione è frutto anche dell’eccezionale fervore trasmesso da tutti i nostri tifosi durante la stagione, che ha portato i nostri giocatori verso i successi che conosciamo. Attorno a Carles Martinez, l’intero Club sarà desideroso di promuovere il Tolosa ai quattro angoli d’Europa, e di continuare il cammino iniziato tre anni fa.

Infine, vorrei ringraziare RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale e Alec Scheiner per il loro impegno immediato e a fare tutto il possibile affinché il Toulouse Football Club possa partecipare a questa competizione”.