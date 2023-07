Milan, sondaggio per Ballo-Touré: può restare in Serie A, i dettagli

Uno degli esuberi del Milan potrebbe presto fare le valigie. Ballo-Touré ha ricevuto una manifestazione di interesse da poco.

Il mercato del Milan da qui in avanti non sarà soltanto fatto di colpi in entrata. Il club rossonero infatti lavorerà anche per sfoltire ulteriormente la propria rosa, in particolare di quei calciatori che non hanno convinto Stefano Pioli a pieno regime.

Tra questi c’è sicuramente il terzino sinistro franco-senegalese Fodé Ballo-Touré. Il difensore ex Monaco ha giocato due stagioni al Milan, anche se non è riuscito ad imporsi, vista la concorrenza spietata nel suo ruolo di Theo Hernandez. Quando chiamato in causa il classe ’97 però non ha dato l’idea di essere troppo all’altezza del suo dirimpettaio.

A parte il gol decisivo segnato all’Empoli, lo scorso anno Ballo-Touré è finito nella lista dei meno desiderati da mister Pioli. L’idea del Milan sarebbe quella di cederlo al miglior offerente e sostituirlo con un terzino di maggior prospettiva, magari con caratteristiche più simili a quelle di Theo in fatto di spinta e proiezione offensiva.

Bologna interessato a Ballo-Touré: può trasferirsi in prestito

Il Milan dunque attende proposte concrete per Ballo-Touré, nella speranza di monetizzare e liberare spazio per un innesto più funzionale e giovane del 26enne franco-senegalese. Si è parlato di un interesse del Fulham in Inghilterra, ma per ora le voci non hanno avuto seguito vero e proprio.

Nelle ultime ore però si è parlato seriamente dell’ipotesi Bologna. Il club di Serie A è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro che sappia spingere e far bene le due fasi. L’obiettivo principale di Thiago Motta è la riconferma del giovane azzurro Andrea Cambiaso dalla Juventus, ma si cercano anche alternative di primo piano.

Ballo-Touré sembra piacere molto ai dirigenti Sartori e Di Vaio che, come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, avrebbero sondato il terreno con il Milan per il laterale mancino. Piena disponibilità a trattare da parte del club rossonero, ma il Bologna è frenato dall’alto ingaggio del giocatore: 2 milioni netti a stagione, mentre il tetto ingaggi per i nuovi innesti è fermo a 1,5 milioni.

L’ipotesi più percorribile resta quella di un prestito annuale, magari inserendo anche un diritto di riscatto. Ma il Milan in questo caso sarebbe chiamato a partecipare alla spesa dello stipendio di Ballo-Touré. L’opzione resta in piedi ma la preferenza dei rossoneri resta quella di una cessione a titolo definitivo. Va ricordato come l’ex Monaco sia finito tempo fa anche nei pensieri di alcuni club turchi, su tutti il Galatasaray campione in carica.