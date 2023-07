Milan, ufficiali due nuovi innesti da RedBird: chi sono

RedBird ha deciso di aggiungere due suoi uomini nel CdA del Milan: scopriamo chi sono i nuovi consiglieri rossoneri.

La UEFA ha messo nel mirino Milan e Tolosa, che condividono la stessa proprietà e che si sono entrambe qualificate alle coppe europee per la prossima stagione. RedBird Capital Partners si è attivata per fare in modo che nessuna debba rinunciarvi.

In realtà, i rossoneri non hanno mai rischiato nulla. I criteri che stabiliscono chi debba rinunciare erano praticamente tutti a favore del Diavolo, quindi rischiava solo il Tolosa. Ma RedBird ha fatto le mosse giuste per ottenere il via libera dalla UEFA per il club francese. Sono state effettuate delle modifiche al Consiglio di Amministrazione e hanno avuto l’effetto sperato.

Milan, nuovi ingressi nel CdA: chi sono

Ma la società americana fondata da Gerry Cardinale non ha fatto cambiamenti solo nel CdA del Tolosa. Ne ha fatti anche in quello del Milan, lo ha rivelato Calcioefinanza.it.

Il 12 giugno scorso Alec John Scheiner, Isaac John Halyard e Niraj Narenda Shah hanno presentato le loro dimissioni. Di recente hanno lasciato il loro ruolo di consiglieri anche nel Tolosa. Il 23 giugno c’è stata una riunione del Consiglio di Amministrazione del Milan e sono stati nominati due nuovi componenti.

Si tratta di due manager di RedBird: Robert Klein e Kevin LaForce. Il primo è il presidente della società americana, nella quale è entrato nel 2017 dopo aver lavorato per dieci anni in JP Morgan. Klein in RedBird sovrintende alle operazioni non di investimento tra cui Capital Partnership, Finance e Legal & Compliance.

LaForce invece è managing director e si occupa soprattutto delle attività di investimento in sport e media. È coinvolto in tutti gli aspetti della pianificazione strategica e dell’implementazione aziendale per la XFL, il campionato di football americano rilanciato da RedBird. In passato ha lavorato per quattordici anni nella NFL, dove ha anche ricoperto il ruolo di senior vice presidente of media strategy and business development.

Questo è l’attuale CdA del Milan: