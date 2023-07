Il Milan frena, pista Roma caldissima: le ultime

Il Milan non sta affondando il colpo per portare a casa questo attaccante di livello internazionale, che ora piace molto alla Roma.

Tanti i nomi di mercato accostati al Milan in queste settimane. Alcuni forse troppo fantasiosi da parte della carta stampata, altri invece più realistici su cui il club rossonero ha effettuato almeno un sondaggio.

Innegabile il fatto che la squadra di Stefano Pioli si stia muovendo in maniera ampia per il bisogno di rinforzare la rosa, soprattutto dopo gli addii dolorosi di leader come Tonali o Ibrahimovic. Non mancano anche profili proposti dagli agenti su cui il Milan starebbe ragionando.

Uno di questi, almeno secondo i rumors recenti, è Adama Traoré. Ovvero l’esterno d’attacco spagnolo che si è appena svincolato dal Wolverhampton. Giorni fa il suo procuratore Jorge Mendes lo avrebbe offerto al Milan come possibile innesto nel reparto offensivo. La società ha ragionato seriamente sul possibile colpo, molto conveniente poiché a costo zero.

Di Marzio: “Milan, Traoré messo in stand-by, la Roma ci pensa”

Le ultime notizie lanciate da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale ieri sera hanno però chiarito la situazione. Pare che il Milan non sia convinto al 100% di questo tipo di investimento, nonostante in teoria Adama Traoré sarebbe un perfetto rinforzo. Esterno destro d’attacco, ruolo che il Milan cerca sul mercato, esperienza internazionale e costo zero di cartellino.

Pare invece che il Milan abbia messo in stand-by Traoré, preferendo continuare a trattare per altri profili in quella zona di campo. Su tutti il nigeriano Chukwueze del Villarreal, con il quale c’è già un principio di accordo contrattuale. Mentre sull’esterno spagnolo ex Barcellona sembra si sia inserita una rivale italiana.

La Roma starebbe, al contrario del Milan, valutando positivamente l’ingaggio a parametro zero di Adama Traoré, che farebbe comodo a Mourinho come alternativa in attacco. Il possente calciatore classe ’96 è stato proposto da Mendes anche ai giallorossi, che erano in attesa di capire se il Milan avesse affondato il colpo o meno.

Forse meno adatto agli schemi giallorossi (Mourinho gioca con il 3-5-2 prevalentemente), Traoré potrebbe comunque avvicinarsi alla Roma in vista della prossima stagione. C’è da dire che al Milan tale profilo non ha mai intrigato troppo, visto che si tratta di un calciatore che utilizza fisicità e rapidità come armi preferite, mentre Pioli è alla ricerca di un esterno di qualità e tecnica, che possa anche giocare da 10 puro.