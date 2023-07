Milan, ecco l’annuncio che fa ben sperare: “A breve decido”

Uno dei calciatori sul taccuino di Furlani e compagnia sembra aver aperto le porte ad un futuro in Serie A, magari proprio al Milan.

Il progetto RedBird, che ha deciso di stravolgere gerarchie e gestioni all’interno del Milan, ormai parla chiaro. Il club dovrà investire denaro sul mercato solo per calciatori di prospettiva o nel pieno della maturazione in atto. Stop dunque ai cosiddetti instant player, agli over-30 che non diventerebbero asset di valore in futuro.

Ecco perché sul taccuino di Giorgio Furlani e dei suoi assistenti sono presenti svariati profili di calciatori molto giovani o al massimo di un’età anagrafica che non superi i 26-27 anni. Non a caso il Milan sta chiudendo gli acquisti di Pulisic e Reijnders (entrambi classe ’98) e sta valutando investimenti su altri elementi ancora più giovani.

Uno dei calciatori di maggior prospettiva e talento sulla lista dei desiderati rossoneri è Ivan Fresneda. Ovvero il terzino destro Under 20 più chiacchierato e apprezzato in Europa. Lo spagnolo del Valladolid è un calciatore che piace a moltissimi top club e potrebbe divenire presto un ‘crack’ di mercato.

Fresneda ed il suo futuro: “Deciderò dopo la fine dell’Europeo”

Da tempo il Milan, così come i rivali della Juventus, ha messo gli occhi su Fresneda. Terzino completo, ottima fisicità, capacità sia di spinta che di essere concreto in fase difensiva. Insomma, un classe 2004 che già si comporta da big, anche se in patria gli consiglierebbero un’altra stagione a Valladolid per maturare ancor di più.

Ma il Milan lo tiene d’occhio ed è pronto a fare una proposta per il cartellino di Fresneda, il quale dal ritiro della Spagna Under 19 durante l’Europeo di categoria non ha escluso tale ipotesi. L’approdo in Serie A per il terzino nativo di Madrid è un’opzione concreta e fattibile.

“Sono molto concentrato sull’Europeo, dopo questa competizione farò tutto le valutazioni del caso con il club – ha detto Fresneda interpellato da Tuttomercatoweb.com – Giocare in Italia al Milan? Vediamo, vediamo…Non c’è fretta, sto bene a Valladolid. Ma dopo l’Europeo faremo tutte le valutazioni del caso”.

Su Ivan Fresneda pesa una valutazione di almeno 20 milioni di euro che il Valladolid ha posto sul suo cartellino, vista anche l’ampia concorrenza internazionale. Il Milan lo vorrebbe come alternativa a Davide Calabria sulla corsia destra, ma sa bene che fronteggiare top club del calibro di Juve, Barcellona e Borussia Dortmund non sarà certo una passeggiata di salute.