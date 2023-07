Milan, finalmente: accordo fino al 2028, a breve l’ufficialità

Il Milan si preparare a concludere un rinnovo di contratto importantissimo. La prossima settimana il giocatore sarà a Casa Milan per le firme. C’è il giorno

Milan scatenato quest’estate. Giorgio Furlani si sta dimostrando attivissimo nel mercato, portando avanti con determinazione l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. I primi colpacci sono stati messi a segno: Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic e Marco Sportiello. Adesso si attende per le trattative che portano a Tijjani Reijnders e Samuel Chukwueze.

E’ chiaro, però, che il miglior mercato passa inevitabilmente anche dalle conferme dei migliori. Il Milan è prontissimo a rinnovare il contratto della sua stellina. Un prolungamento che la dice lunghissima sul futuro ambizioso del Diavolo, che non si vuole discostare dall’investimento tecnico sui giovani. Si pensava che Rafael Leao fosse l’ultimo e più importante della lista dei rinnovi per il club rossonero. Ma non è così.

Presente anche un giovane, un estremo talento da tutelare e blindare. Chi? Chaka Traoré, che seppur non è un elemento della Prima Squadra ne rappresenta già adesso un futuro gioiello. Il Milan, come riporta Nicolò Schira, è ad un passo dal rinnovo dell’esterno d’attacco ivoriano. L’intesa è stata raggiunta, ed è stato dunque fissato il giorno della firma.

Chaka Traoré, ci siamo: pronto il rinnovo

Come riporta il giornalista esperto di mercato, il Milan ha raggiunto l’accordo totale con Chaka Traoré per il prolungamento di contratto. Ricordiamo che l’accordo del talento della Primavera è in scadenza nel 2024, ma nel corso della prossima settimana verrà prolungato di quattro anni, e dunque con nuova scadenza nel 2028. Quando? Nicolò Schira indica con precisione la giornata di mercoledì 12 luglio come quella della firme a Casa Milan.

Una indiscrezione che inevitabilmente rende estremamente entusiasti i tifosi milanisti e tutto l’ambiente. Ormai tutti conoscono il talento cristallino di Chaka Traoré, un esterno d’attacco pressoché sinistro che col tempo potrebbe ereditare il posto da Rafael Leao. Anzi, nulla vieta che i due possano presto trovarsi in rosa ad alternarsi nelle scelte di Pioli. Il portoghese chiaramente come titolare assoluto, Chaka come il giovane da far crescere al suo fianco concedendogli il giusto spazio.

Questo sarà tutto da vedere. Anche perché negli ultimi giorni sono circolate diverse voci che vorrebbero Traoré in prestito ad accumulare quanta più esperienza possibile. Ricordiamo che il Milan lo ha prelevato dal Parma, con il quale aveva debuttato in Serie A proprio contro i rossoneri, per 600 mila euro.