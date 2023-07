Milan, la lunga estate rossonera: il programma delle amichevoli

Estate, tempo di calciomercato e amichevoli per il Milan. Il programma degli impegni che attendono i rossoneri prima del via della Serie A

La nuova stagione del Milan comincerà ufficialmente lunedì 10 luglio con l’inizio del raduno pre campionato. Come da tradizione ormai quasi quarantennale, i rossoneri si ritroveranno a Milanello agli ordini di Pioli per l’inizio della preparazione.

Come spesso è accaduto nelle passate stagione, anche in questa, sarà un raduno a ranghi ridotti per il Milan. Almeno nei primi giorni, infatti, saranno assenti i calciatori impegnati con le nazionali a giugno. Tra questi Leao, Maignan, Hernandez, Giroud, Kalulu, Saelemaekers, De Ketelaere, Saelemakers e Colombo, tornato dal prestito dal Lecce. Assenza forzata anche quella di Bennacer, infortunato. Ci saranno invece i nuovi acquisti Loftus Cheek e Sportiello.

Il Milan resterà a Milanello per 10 giorni prima della partenza negli Usa. Era dal 2019, prima della pandemia da Covid-19, che i rossoneri non volavano oltreoceano per disputare una serie di amichevoli contro top club europei. Quattro anni fa c’era Giampaolo in panchina e il Milan perse contro Bayern Monaco (con Hernandez infortunato alla caviglia) e Benfica.

Milan, il programma delle amichevoli estive

Alla stregua di quella di quattro anni, anche la prossima trasferta negli Usa prevede impegni contro avversari di grandi livello per il Milan. L’esordio, domenica 23 luglio contro il Real Madrid di Ancelotti. La sfida con i Blancos si giocherà a Los Angeles al Rose Bowl di Pasadena, lo stadio nel quale l’Italia di Sacchi perse la finale dei Mondiali ’94 contro il Brasile ai rigori.

Un’amichevole beneaugurante quella contro il Real per il Milan che ha affrontato gli spagnoli anche nell’estate 2021, quella che ha preceduto l’annata Scudetto, vinto nove mesi dopo al termine del duello contro l’Inter.

Giovedì 27 luglio, il Milan sarà a Carson per affrontare la Juventus. A differenza dei rossoneri, gli uomini di Allegri anche lo scorso anno hanno disputato una serie di amichevoli negli Usa. Una trasferta nefasta per i bianconeri condizionata dall’infortunio al ginocchio di Pogba con le conseguenze che tutti sappiamo. La tournée americana del Milan si concluderà martedì 1 agosto contro il Barcellona campione di Spagna a Las Vegas.

Le amichevoli negli Usa del Milan fanno parte del Soccer Champions Tour 2023, al quale partecipano anche Arsenal e Manchester United. Al momento restano da definire gli orari e dove saranno trasmesse le partite in diretta tv-streaming.

Al ritorno dagli Usa, il Milan disputerà un altro match amichevole, mercoledì 9 agosto a Trieste contro un avversario di definire. Anche in questo caso un precedente “favorevole” per i rossoneri che hanno giocato la loro ultima partita al Nereo Rocco contro il Panathinaikos, nella stagione dello Scudetto.

Il Milan esordirà in Serie A nel weekend del 19-20 agosto. Tre le giornate di campionato, prima della pausa per le nazionali prevista il 9-10 settembre.