@ML – Raduno Milan, i convocati: c’è Loftus-Cheek, altre due novità

La lista completa dei convocati per il raduno a Milanello della squadra rossonera: Pioli ha inserito anche Sportiello, Loftus-Cheek e Romero

Domani partirà di fatto la stagione del Milan con il raduno a Milanello per ritrovare il gruppo ed iniziare a lavorare sul piano atletico e su quello tattico. Saranno giorni di preparazione importanti prima di spostarsi poi negli Stati Uniti per la tournée americana.

Domani, 10 luglio, la squadra si ritrova per il primo allenamento. Stefano Pioli è già pronto per cominciare una nuova stagione e provare a raggiungere i tanti obiettivi che la società si è posta. L’anno scorso il Diavolo ha fatto bene in Champions League ma ha stentato in campionato e quindi stavolta si punta ad essere protagonisti su entrambi i fronti, con il sogno di provare a rivincere lo Scudetto dopo soli due anni.

Ovviamente il tecnico ha provveduto a stilare la lista dei convocati per questo primo raduno, chiamando tutti gli uomini attualmente a disposizione e aggiungendo a questi un piccolo gruppo dalla Squadra Primavera, cosa che accade tutti gli anni. Nella lista figurano già i tre nuovi acquisti, ovvero il portiere Marco Sportiello, il centrocampista Ruben Loftus-Cheek e l’esterno argentino Luka Romero. Nella lista figura anche Ismael Bennacer, che chiaramente deve però ancora recuperare dall’infortunio.

CONVOCATI RADUNO MILAN:

Portieri: Jungdal, Mirante, Sportiello, Vasquez;

Difensori: Calabria, Caldara, Florenzi, Gabbia, Tomori;

Centrocampisti: Adli, Bennacer, Krunic, Loftus-Cheek, Pobega;

Ataccanti: Maldini, Messias, Origi, Rebic, Romero.

Nella lista di mister Pioli sono presenti anche dei calciatori che lasceranno quasi certamente il club rossonero nel corso di questa estate, dal portiere Devis Vasquez al difensore Mattia Caldara, ma anche Daniel Maldini che è in procinto di passare in prestito all’Empoli.

Non sono presenti per il momento tutti i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, quindi sono assenti Mike Maignan, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Alexis Saelemaekers, Rafael Leao e Olivier Giroud. Questi hanno avuto diritto a qualche giorno di riposo in più per recuperare dopo una stagione molto lunga e faticosa. L’allenatore avrà a disposizione anche loro nei prossimi giorni e soprattutto per la tournée negli USA, nella quale il Milan affronterà in amichevole nell’ordine Real Madrid, Juventus e Barcellona.

Chiaramente Pioli, e anche i tifosi, sono in attesa che si aggreghino anche i prossimi nuovi acquisti, magari il prima possibile. La dirigenza deve infatti inserire ancora diversi innesti importanti in molti ruoli e questi vanno aggregati per tempo per farli entrare nel contesto di gioco dell’allenatore.