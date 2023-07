Accordo improvviso e annuncio: Milan, operazione sfumata

Il club ha raggiunto l’intesa per il centravanti, che firmerà un triennale: sfuma l’ipotesi di un ritorno in Serie A, con i rossoneri che erano interessati

Stiamo per entrare nella seconda settimana di luglio e il mercato intanto va avanti, con i primi affari importanti che vengono portati a termine dai club. C’è infatti da velocizzare i tempi se non si vuole essere anticipati dalla concorrenza per gli obiettivi principali.

Il Milan, come tanti altri club in questo momento, è alla ricerca di un centravanti. Stefano Pioli ha bisogno di un’altra prima punta da poter affiancare a Olivier Giroud, che ormai va per i 37 anni, anche perché Divock Origi non ha convinto nella sua prima stagione con la maglia del Diavolo. Il belga ex Liverpool potrebbe lasciare Milanello anche negli ultimi giorni di mercato, quindi nel frattempo la società deve lavorare per portare a casa un elemento di livello in quel ruolo.

I profili che sta vagliando il club rossonero sono più di uno, con Alvaro Morata dell’Atletico Madrid in pole. Lo spagnolo costa sui 20 milioni ma per ora il presidente dei Colchoneros non ha aperto. Le alternative sono Gianluca Scamacca, con il Milan che vorrebbe e vitare di pagare il cartellino dal West Ham, con altre strategie, e Boulaye Dia della Salernitana. Intanto però sfuma definitivamente un altro nome che era stato accostato ai rossoneri.

Galatasaray, accordo col PSG per Mauro Icardi

Mauro Icardi, infatti, diventerà a breve ufficialmente un calciatore del Galatasaray. Il club turco, che lo aveva preso in prestito dal Paris Saint Germain nell’ultima stagione, ha trovato l’accordo con i parigini per un trasferimento a titolo definitivo.

Con i turchi l’attaccante argentino ha realizzato ben 22 reti in 24 presenze in campionato, rilanciandosi alla grande e finendo nelle mire di diversi club importanti, che lo consideravano un’ottimo profilo dato che era in uscita dal Psg. E’ notizia dell’ultim’ora che però il Galatasaray ha raggiunto l’intesa per prelevare il classe 1993 a titolo definitivo per 10 milioni di euro.

10 milioni è anche la cifra che andrà a percepire Icardi nei prossimi tre anni. Dopo le tante voci su un suo possibile ritorno in Italia, anche al Milan, ora questa ipotesi sfuma definitivamente. Icardi firmerà un triennale e si appresta anche a giocare la Champions League l’anno prossimo, dopo che i giallorossi hanno conquistato il campionato nazionale nella passata stagione.