Ballo-Tourè vicino al Bologna: cosa manca per la chiusura

Gianluca Di Marzio riporta novità importanti sul mercato in uscita del Milan. Il giocatore potrebbe finalmente salutare il Diavolo. Tutti i dettagli

Il Milan è impegnatissimo sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Dopo gli arrivi di Loftus-Cheek, Sportiello e Luka Romero, si attende l’arrivo nel capoluogo lombardo di Christian Pulisic. Nel frattempo, la nuova dirigenza è concentrata nella ricerca di ulteriori rinforzi, con i nomi di Tijjani Reijnders e Samuel Chukwueze a riscaldare maggiormente l’ambiente. Ma come accennato, c’è tanto lavoro da fare anche per il mercato in uscita, e in tal senso sembrano vicine due cessioni.

Il Milan conta diversi esuberi in rosa, gli stessi che serve cedere per accogliere innesti di maggiore qualità. Junior Messias e Fodé Ballo-Touré sono i primi pronosticati a lasciare Milanello. Sul primo, il brasiliano, c’è forte il Torino. Si parla anche di uno scambio con Wilfred Singo, così da andare a rinforzare anche la fascia destra di difesa. Le discussioni con i granata sono in atto e presto potrebbero prendere una piega concreta.

Quanto al francese Ballo-Touré. E’ evidente che serve di più per la fascia sinistra di difesa, un vice Theo che sappia dare maggiori garanzie. Sull’ex Monaco c’è forte un club di Serie A, che ora più che mai è intenzionato a fare sul serio. Le ultime su tale fronte le riporta Gianluca Di Marzio.

Ballo-Touré in uscita, vicina la cessione

Come riporta il giornalista a Sky Calciomercato L’Originale, Fodé Ballo-Touré è molto vicino al Bologna di Thiago Motta. La trattativa è in fase avanzata, ma rimane da convincere il giocatore. L’ex Monaco non ha infatti ancora dato il suo ok. Ma il club rossoblu è intenzionato ad insistere per convincere quanto prima il giocatore. I dialoghi vanno avanti da giorni, e la sensazione è che se Ballo-Touré dovesse dire di sì, la trattativa potrebbe chiudersi parecchio velocemente.

Il terzino sinistro ha uno stipendio da 1 milione di euro netti a stagione. Probabilmente il Bologna offre qualcosina in meno, ma Fodé avrebbe sicuramente molto più spazio in Emilia Romagna rispetto a quanto gliene ha concesso Stefano Pioli nell’ultima stagione. Non ci resta che attendere novità dalla vicenda. Liberarsi del francese e del suo ingaggio permetterebbe al Milan di acquistare un nuovo terzino maggiormente all’altezza del progetto tecnico.

Anche perché Theo Hernandez non potrà giocare ogni gara, serve un ricambio affidabile quanto prima. Al momento, nessun profilo in particolare ha riscaldato l’ambiente, ma la partenza di Ballo-Touré accelererebbe le ricerche.