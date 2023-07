Colpo da 20 milioni: niente Morata, l’attaccante può essere lui

Il Milan sembra aver scelto un’alternativa importante per il ruolo di centravanti. La squadra di Stefano Pioli lo vuole a tutti i costi.

La caccia al centravanti da parte del Milan è solo all’inizio. La squadra di Stefano Pioli ha bisogno certamente di un nuovo numero 9 in vista della prossima stagione.

Non che il Milan non abbia più fiducia in Olivier Giroud, che resta una colonna della formazione titolare. Ma i 37 anni del centravanti francese consigliano alla società rossonera di reperire un nuovo bomber, possibilmente più giovane, che possa alternarsi con l’ex campione del mondo.

Il profilo maggiormente chiacchierato sembra quello di Alvaro Morata. Ovvero l’attaccante spagnolo in uscita dall’Atletico Madrid che risponderebbe a tutte le richieste offensive del Milan. Tecnico, esperto, di qualità, ma anche molto costoso per l’ingaggio elevato che percepisce in Liga.

Ecco perché nelle ultime ore starebbe prendendo piede un altro profilo, una pista molto interessante che il Milan avrebbe individuato come prioritaria, almeno al pari di Morata.

Taremi-Milan, via alla trattativa: costa 20 milioni di euro

Il profilo individuato è quello di Mehdi Taremi, ovvero il centravanti classe ’92 (stessa età di Morata) che gioca nel Porto. Un nome che era stato fatto dai giornali nei giorni scorsi, ma che nelle ultime ore sembra realmente diventato un obiettivo per l’attaccante. L’iraniano infatti sembra godere dell’apprezzamento di Pioli e compagnia.

Le ultime notizie arrivano da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport. Pare che il Milan nelle scorse ore abbia avviato ufficialmente i dialoghi sia con l’entourage del calciatore, sia con il Porto per valutare la portata dell’operazione. La trattativa non è incominciata nel concreto, ma sembra che il Milan sia pronto a formulare una prima proposta.

Il Porto resta fermo sulla valutazione da 20 milioni di euro per Taremi. I rossoneri proveranno ad abbassare le pretese, vista anche la scadenza di contratto del calciatore iraniano fissata tra meno di un anno, a giugno 2024.

Inoltre va detto che Taremi ha rifiutato una importante proposta dall’Arabia Saudita. Un club del ricco campionato medio orientale avrebbe messo sul piatto un ingaggio enorme per l’attaccante classe ’92, il quale però ha fatto intendere di voler restare ancora nel calcio europeo e mettersi in discussione.

L’ultimo cruccio per il Milan riguarda il passaporto extracomunitario di Taremi. Il suo ingaggio infatti chiuderebbe automaticamente la possibilità di prendere altri calciatori extra UE, come per esempio l’esterno nigeriano Chukwueze o il giapponese Kamada.