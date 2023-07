Lucas Hernandez, colpo di scena: annuncio ufficiale, il fratello di Theo cambia squadra

Il fratello di Theo è pronto ad approdare in Ligue 1 per giocare con i parigini: la cifra del trasferimento è davvero molto alta

Siamo arrivati al 9 luglio e il calciomercato è di fatto già entrato nel vivo. Le società si stanno affrettando a chiudere le operazioni più importanti per riuscire a mettere a disposizione degli allenatori per il ritiro anche i nuovi acquisti.

Il Milan sta lavorando soprattutto in entrata perché ora la cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha dato cal club rossonero la liquidità necessaria per dare l’assalto ai propri obiettivi. Con la cifra monstre ricavata, la società ora ha la possibilità di resistere ad eventuali assalti dei top club per gli altri giocatori chiave della rosa, tra cui Mike Maignan e Theo Hernandez. Proprio il terzino francese era uno dei più ricercati sul mercato.

Il laterale francese adesso ha molte possibilità di rimanere a Milanello e sarà uno dei punti di riferimento da cui ripartirà Stefano Pioli per la prossima stagione, per rilanciarsi a grandi livelli sia in campionato che in Champions League. Dovranno quindi rassegnarsi tutti i club che lo avevano messo nel mirino per questa estate. Tra i vari club c’era anche il Paris Saint Germain, che alla fine ha deciso di puntare proprio sul fratello.

Lucas Hernandez al PSG, i dettagli dell’operazione

Il club parigino infatti era alla ricerca di un terzino sinistro di primo livello da affidare al nuovo tecnico Luis Henrique e ha deciso di puntare tutto su Lucas Hernandez. L’operazione è stata ufficializzata da poco e resa noto sui canali ufficiali del club francese.

Sui propri account social infatti il PSG ha presentato il nuovo acquisto, il primo importante di questa sessione estiva di calciomercato. Si tratta di un’operazione importante perché i parigini hanno versato ben 40 milioni di euro nelle casse del Bayern Monaco. Un acquisto dispendioso dunque, per un giocatore che tra l’altro si è rotto il crociato lo scorso dicembre all’esordio nel Mondiale in Qatar, grazie al quale paradossalmente Theo si è messo in mostra.

Luca Hernandez lascia dunque i bavaresi dopo quattro stagioni e sbarca in Ligue 1, dove è pronto a dare il proprio apporto a Kylian Mbappé e agli altri suoi nuovi compagni. Il campione del Mondo con i Blues è quindi il primo grande colpo dei parigini, che abbandonano a questo punto definitivamente Theo.