Milan, Chukwueze si allontana: prende quota il piano B

La trattativa per l’esterno nigeriano è lontana da una possibile svolta e il club rossonero comincia a valutare una possibile alternativa

Il Milan ha cominciato di fatto oggi la nuova stagione con il raduno a Milanello e con il primo allenamento della squadra. I rossoneri lavoreranno sul profilo atletico e su quello tattico, in attesa di partire per la tournée americana.

Stefano Pioli spera che per il giorno della partenza per gli Stati Uniti siano chiusi altri colpi importanti e la squadra sia un po’ più completa. Il tecnico lo ha ammesso anche nella conferenza stampa, la prima stagionale, nella quale ha parlato di obiettivi e di caratteristiche. “Uno contro uno e velocità”, queste le doti che deve avere l’esterno offensivo del suo nuovo Milan, con Samuel Chukwueze che è sempre il primo della lista.

L’esterno del Villarreal è ancora una priorità perché ai rossoneri non basta di certo l’arrivo di Christian Pulisic dal Chelsea per la trequarti. Nelle ultime ore però la pista si è un po’ raffreddata perché la distanza tra domanda e offerta rimane ancora molto ampia. Secondo quanto riferito infatti da Claudio Raimondi nel consueto appuntamento di Sportmediaset su Italia Uno, l’esterno del Villarreal sarebbe al momento un po’ più lontano dal Milan.

L’alternativa è Isaksen del Midtjylland

Questo allontanamento è dovuto al fatto che perché il sottomarino giallo continua a rimanere sulla sua posizione e a non scendere dalla richiesta di 35 milioni di euro.

Chiaramente il Diavolo considera questa una cifra davvero troppo alta e che non è disposto a spendere per un solo calciatore, come d’altronde si specificava ad inizio mercato. L’esperto di mercato, che è intervenuto alla trasmissione in collegamento da Milanello, ha spiegato quindi che a questo punto sta prendendo quota un altro nome per l’esterno d’attacco. Si tratta di un nome che era già stato fatto qualche mese fa, ovvero Gustav Isaksen.

L’esterno d’attacco del Midtjylland rappresenta un’alternativa che sta perndendo piede per il Milan, perché sicuramente ha una quotazione inferiore rispetto a quello del nigeriano. Si parla infatti di una cifra fra i 10 e i 12 milioni di euro per portarsi a casa il cartellino del giovane talentino danese, classe 2001. Isaksen ha segnato ben 22 reti complessive in stagione e il suo contratto scade nel 2025, quindi fra due anni.