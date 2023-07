Milan, doppia cessione al Bologna: Ballo-Touré e un altro

Il Bologna è pronto a fare un’altra proposta per il calciatore in uscita dal Milan. Oltre a Ballo-Touré spunta questo nuovo interesse.

Nella rosa del Milan ad oggi vi sono diversi giocatori che difficilmente resteranno in squadra dopo la fine del mercato estivo. Calciatori considerati esuberi o ormai poco utili alla causa, per i quali il club attende offerte ufficiali.

A dare una mano al Milan in tal senso potrebbe pensarci un club di Serie A, pronto ad approfittare delle situazioni in uscita. Parliamo del Bologna, che da sempre vanta ottimi rapporti con il club milanista e che sta seriamente valutando un paio di colpi dal Milan.

Nei giorni scorsi si è vociferato dell’interesse per Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro senegalese che il Milan ha messo nella lista dei partenti. Un’operazione che però la squadra di Thiago Motta potrebbe fare solo con la formula del prestito, visto lo stipendio troppo elevato e fuori dalla portata dei rossoblu.

Anche Messias nel mirino del Bologna: il Milan può cederlo

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Bologna ha colto l’occasione, nei recenti sondaggi per Ballo-Touré, per parlare anche di un altro esubero del Milan che farebbe comodo al club rossoblu. Vale a dire Junior Messias, l’esterno offensivo brasiliano che viene da due stagioni tra alti e bassi con la squadra di Pioli.

Messias è uno dei profili valutati da Thiago Motta per rinforzare il reparto offensivo. Un innesto d’esperienza, che colmerebbe il vuoto di maturità lasciato dall’addio di alcuni leader come Medel, Sansone e Soriano. Ma anche un profilo ideale per rimpiazzare Riccardo Orsolini, esterno destro che sembra prossimo a cambiare maglia.

Il Milan chiede almeno 6-7 milioni di euro per la cessione di Messias, che avverrà solo a titolo definitivo. Il brasiliano ex Crotone non piace soltanto al Bologna: nelle ultime settimane si è parlato di un importante interessamento dal Torino e anche un sondaggio del Monza. Una cosa appare certa: Messias molto difficilmente resterà nella rosa milanista per la stagione 2023-2024.

Oltre a Ballo-Touré e Messias, che come detto sono nei pensieri del Bologna, il Milan attende proposte anche per altri calciatori considerati ormai poco utili alla causa di mister Pioli. In primis gli attaccanti Rebic e Origi, deludenti nell’ultima stagione e dunque messi sul mercato. Idem per quanto riguarda il giovane centrocampista Adli e il flop De Ketelaere, tutti ‘bocciati’ dal tecnico milanista.