Offerta shock per Milinkovic-Savic: niente Milan, lascia la Serie A

Clamorosa proposta in arrivo per Sergej Milinkovic-Savic che sembra davvero ad un passo dal lasciare la Lazio dopo molti anni.

Uno dei crack del mercato estivo 2023 è pronto a cambiare squadra, ma con una scelta che sorprenderebbe tutti. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, forte centrocampista serbo della Lazio.

Dopo otto anni nel club biancoceleste, dove si è imposto come uno dei maggiori gioielli della Serie A italiana, Milinkovic-Savic è pronto a fare le valigie. In particolar modo per via di un contrato ormai in scadenza nel giugno 2024 e lontanissimo dall’essere rinnovato.

Nelle ultime settimane si è parlato seriamente di possibili opzioni italiane per SMS. Come per esempio il Milan, che da tempo è interessato alle sue qualità fisiche e tecniche. Ma anche la Juventus che, secondo i ben informati, starebbe attendendo un paio di uscite dal reparto di centrocampo per andare all’assalto del classe ’95.

Invece il futuro di Milinkovic-Savic sembra essere lontano dall’Italia, paese dove si è trovato comunque molto bene. Il serbo infatti ha ricevuto una proposta contrattuale quasi scioccante e difficilmente sembra propenso a rifiutarla.

Anche Milinkovic-Savic vola in Arabia: proposta da 20 milioni all’anno

Oggi l’edizione on-line de La Repubblica ha lanciato la bomba. Sergej Milinkovic-Savic sarebbe ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita. Anche il gioiello della Lazio è finito nel mirino dei ricchissimi club sauditi, che stanno tentando di rendere prestigiosissimo il proprio campionato strappando il sì a numerosi campioni occidentali.

L’Al-Hilal, per intenderci la società araba che ha già messo sotto contratto Koulibaly e Neves e sta tentando pure l’italiano Zaniolo, è pronta a fare follie per Milinkovic. Pronto un contratto da 20 milioni netti a stagione per il centrocampista 28enne, che sembra molto attratto dall’idea di guadagnare cifre così elevate nonostante si debba trasferire in un campionato molto meno competitivo del solito.

Anche la Lazio è pronta a capitolare. Infatti l’Al-Hilal dovrebbe mettere sul piatto quasi 40 milioni di euro cash per il cartellino di Milinkovic-Savic, avvicinandosi molto alla richiesta del patron Claudio Lotito, che lo valuta sui 50 milioni. Pensare che proprio nelle scorse ore il presidente laziale aveva parlato di un Milinkovic pronto a restare e propenso a valutare un rinnovo di contratto.

Niente da fare e concorrenza esagerata per i club italiani che sognavano di strappare Milinkovic-Savic alla Lazio e completare il proprio centrocampo con un colpo da novanta. Il Milan già da tempo però sembrava defilato, visto che gli obiettivi primari per la mediana sono altri, come l’olandese Reijnders e lo statunitense Musah.