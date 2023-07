Pioli e il rapporto con Maldini: “Direzioni diverse su alcune cose ma grande stima”

L’allenatore del Milan ha parlato anche del rapporto con l’ex dirigente: qualche discussione ma tanto rispetto per la persona

Stefano Pioli ha da poco parlato ai microfoni in occasione della prima conferenza stampa della nuova stagione. Il tecnico emiliano ha risposto a tutte le domande dei giornalisti all’inizio del raduno a Milanello e poco prima del primo allenamento stagionale.

Tante sono stati gli argomenti del quale Pioli ha parlato in questa conferenza, dal mercato al suo nuovo ruolo all’interno del club, che a suo dire non è cambiato poi così tanto rispetto agli anni passati. Un commento sugli obiettivi per la prossima stagione, sul calendario, sui singoli e anche su Silvio Berlusconi. Tra i temi non poteva poi ovviamente mancare quello dell’addio dei dirigenti con cui ha lavorato in questi anni, Paolo Maldini e Ricky Massara.

Ovviamente l’allenatore ha reso merito al lavoro dei due e li ha ringraziati anche per averlo scelto nel 2019. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Ci tengo a ringraziare Paolo e Ricky, E’ stato il rapporto con i dirigenti più lungo della mia carriera e lo devo a loro se sono qua. Maldini e Massara sono stati protagonisti in questo percorso ma adesso è il club che deve dare continuità al nostro percorso”.

Pioli sul rapporto con Paolo Maldini

I dirigenti hanno detto addio orami un mese fa per decisione della nuova proprietà e dello stesso Gerry Cardinale, che ha deciso di optare per nuove figure e per una nuova strategia.

Le domande su Paolo Maldini sono state più di una e quindi Stefano Pioli ha poi parlato più precisamente del suo rapporto con l’ormai ex direttore tecnico del club rossonero. L’allenatore ha dunque rivelato di alcune divergenze di visioni con l’ex bandiera del Diavolo: “Con Maldini c’è sempre stato grande rispetto. Abbiamo avuto tante discussioni, più nell’anno che abbiamo vinto lo Scudetto, ma deve anche essere così. Non sempre avevamo le stesse idee, ma c’è sempre stata stima e rispetto“.

Come è normale che sia, allenatore e dirigenti si confrontano spesso e in alcune occasioni non si è d’accordo. Pioli ha però sottolineato il grande rispetto e la riconoscenza nei confronti di Paolo Maldini, con il quale ha fatto davvero grandi cose in questi tre anni e mezzo di lavoro, conquistando un campionato e la semifinale di Champions League.