Reijnders-Milan, l’AZ: “Rifiutata la prima offerta”

Arrivano conferme sul fatto che manchi ancora qualcosa prima della chiusura dell’operazione per Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar.

Il Milan vuole rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo. Non basta l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea per far stare tranquillo mister Stefano Pioli e gli stessi tifosi rossoneri.

Infatti la squadra, rispetto all’ultima stagione, ha perso alcuni elementi importanti nel reparto. Sandro Tonali è stato ceduto per una cifra shock al Newcastle, Ismael Bennacer resterà ai box per infortunio almeno fino al termine del 2023. Senza dimenticare le partenze di elementi meno utilizzati ma numericamente rilevanti come Bakayoko e Vranckx.

L’obiettivo numero uno in questo momento, per rimpolpare ulteriormente la linea mediana, si chiama Tijjani Reijnders, centrocampista tuttofare dell’AZ Alkmaar. I rumors recenti hanno parlato di una trattativa a buon punto, vicina dalla chiusura. Il Milan avrebbe infatti già in tasca il sì di Reijnders, ma manca ancora qualcosa nell’operazione per il suo cartellino.

Il d.t. dell’AZ Alkmaar fa il punto sulla trattativa con il Milan

Ad aggiornare tutti sullo stato delle cose e sulla trattativa Milan-AZ è stato il direttore tecnico della squadra olandese, ovvero Max Huiberts. L’ex bandiera della squadra di Alkmaar è stato intervistato dal portale olandese Noordhollandsdagblad.nl e ha fatto chiarezza, facendo pienamente intendere come manchi ancora un bel po’ per la chiusura.

“In questo momento la trattativa non è in corso – ha precisato Huiberts – Il Milan ha fatto una prima offerta che abbiamo rifiutato. Inoltre abbiamo chiarito come per noi sarebbe meglio tenere Reijnders per un’altra stagione. Se il Milan alzerà la proposta potremo negoziare e valutare. Ma al momento non c’è ancora niente di serio“.

Dunque se Reijnders spinge per andare al Milan, avendo già un accordo quinquennale con il club rossonero, l’AZ Alkmaar ancora non è soddisfatto della proposta. Di recente si è parlato di un’offerta intorno ai 19 milioni di euro, bonus compresi. Possibile che il Milan nei prossimi giorni alzi leggermente la posta, arrivando a superare quota 20, sempre grazie ai bonus.

Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, l’AZ vorrebbe almeno 25 milioni di euro per il cartellino del centrocampista classe ’98, considerato dal Milan il rinforzo ideale per rimpiazzare l’infortunato Bennacer. I rossoneri si possono spingere massimo a 22, che potrebbe rappresentare una via di mezzo. Nel frattempo, come detto, Reijnders ha già dato la sua preferenza assoluta per i rossoneri, tanto da aver saltato la prima sgambata estiva con l’AZ per evitare problemi di sorta.