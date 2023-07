A Milanello solo di passaggio: l’addio al Milan è certo

Tanti i calciatori con le valigie in mano che si sono presentati a Milanello: da Origi e a Rebic, ecco quelli in bilico e con un futuro da scrivere

Ha avuto inizio la stagione del Milan. La squadra, senza i nazionali, si è ritrovata a Milanello per il primo giorno di scuola. Grande curiosità per vedere da vicino i nuovi: le attenzioni era così rivolte tutte su Ruben Loftus-Cheek.

L’ex centrocampista del Chelsea, di fatto, è stato fin qui l’unico grande acquisto di Furlani e Moncada. C’è per un affare in dirittura d’arrivo che andrà a rafforzare la rosa di Pioli: stiamo chiaramente parlando di Christian Pulisic, per il quale è tutto fatto. Servono solamente le visite mediche prima della firma sul contratto.

Senza i titolarissimi – a parte capitan Calabria, Tomori e appunto il centrocampista inglese – a Milanello sono più i calciatori pronti a fare le valigie, che quelli in prima linea nel progetto tecnico di mister Pioli.

D’altronde hanno varcato i cancelli del centro sportivo di Carnago anche Divock Origi che Ante Rebic, entrambi con le valigie in mano. Hanno deluso ampiamente le aspettative e sono stati messi sul mercato: il belga, però, non sembra per nulla intenzionato ad un trasferimento in Arabia Saudita o In Turchia. Ha detto no a questa ipotesi e ha il desiderio di riscattarsi in rossonero, ma ad un ritorno in Inghilterra potrebbe pensarci. Il croato, invece, è consapevole del fatto che l’avventura in rossonera è finita. Anche lui piace in Arabia Saudita e Turchia, ma preferisce continuare a confrontarsi con il calcio che conta. Addio praticamente certo anche per Junior Messias, che può trasferirsi presto al Torino, anche se Bologna e Genoa non sono da da scartare nella corsa al brasiliano.

Giovani in attesa di collocamento

Nella lista dei convocati ci sono anche Junkdal e Maldini: il primo aspetta la chiamata giusta per lasciare il ritiro, il secondo l’ha già ricevuta da parte dell’Empoli e tutto è in fase di definizione.

Pochi dettagli per volare in Toscana, il posto giusto per il figlio della leggenda per esplodere definitivamente. Scorrendo la lista dei convocati ci accorgiamo che c’è anche Vasquez, destinato a salutare per fare spazio al nuovo extracomunitario. Addio certo anche per Caldara (verso il Frosinone)

Dubbi, infine, sul futuro di Adli, che può lasciare il Milan, qualora arrivasse un’offerta da almeno dieci milioni di euro. Piace alla Salernitana, come Matteo Gabbia, che ha chiesto più spazio. Il centrale, scivolato nelle gerarchie di Pioli, può partire in prestito.

Elenco convocati: Adli, Bennacer, Calabria, Caldara, Florenzi, Gabbia, Krunic, Junkgal, Loftus Cheek, Maldini, Messias, Mirante, Origi, Pobega, Rebic, Romero, Sportiello, Tomori, Vasquez.