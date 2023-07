Assalto al Milan, il Psg lo prende coi soldi di Mbappé: “Offerta indecente”

La Repubblica scrive che il PSG potrebbe presentare un’offerta per uno dei titolarissimi del Milan grazie alla cessione di Mbappé.

Dopo il tribolato rinnovo firmato nel maggio 2022, è riscoppiato il caso Kylian Mbappé nel Paris Saint Germain. Infatti, il giocatore non vuole prolungare l’accordo in scadenza a giugno 2024 e pensa di lasciare Parigi, subito o tra un anno.

Il contratto prevede che lui stesso possa esercitare un’opzione per il rinnovo fino al 2025, ma sembra non avere alcuna intenzione di esercitarla. Ha già fatto intendere chiaramente di voler lasciare il PSG, che non vuole perderlo a parametro zero ed è pronto a valutare offerte per la sua cessione. In pole position c’è il Real Madrid, che già un anno fa aveva cercato in tutti i modi di comprarlo.

Calciomercato Milan, il PSG “minaccia” i rossoneri? L’indiscrezione

Il trasferimento di Mbappé può portare nelle casse del PSG circa 200 milioni, nonostante un contratto che scade tra un anno. C’è già stata qualche indiscrezione riguardante un’offerta da parte del Liverpool e un interesse del Manchester United, però è il Real Madrid la destinazione preferita dell’attaccante.

Il Paris Saint Germain ha già investito un po’ di soldi per Manuel Ugarte (60 milioni) e Lucas Hernandez (45 milioni). Inoltre, ha preso a parametro zero Milan Skriniar e Marco Asensio. Senza dimenticare i soldi risparmiati con i mancati rinnovi di Lionel Messi e Sergio Ramos. Con la cessione di Mbappé avrebbe ulteriori risorse da spendere.

Una buona parte andrebbe nell’acquisto di un nuovo attaccante, ovviamente. Victor Osimhen è l’obiettivo principale. Il Napoli chiede almeno 150 milioni, anche se Aurelio De Laurentiis in una recente intervista ha fatto la seguente battuta: “Se Al-Khelaifi vuole tirare fuori un duecentino, noi lo aspettiamo e valutiamo“. 200 milioni prezzo indicato dal patron azzurro, ma ne possono bastare meno per chiudere. Un’alternativa è Kolo Muani, valutato 100 milioni dall’Eintracht Francoforte.

Secondo il quotidiano La Repubblica, il PSG potrebbe fare un investimento anche su Theo Hernandez. Il terzino del Milan interessa da anni e stuzzica l’idea di ricongiungerlo con il fratello Lucas. Il giornalista Enrico Currò scrive che al club rossonero verrebbe fatta una “proposta indicente” per l’ex Real Madrid.

Da capire quale sarebbe la posizione del Diavolo nel caso in cui arrivasse un’offerta shock da Parigi. Dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle United, la società non ha nei propri piani la cessione di nessun altro big per questa finestra estiva del calciomercato. Dovrebbe arrivare proprio una proposta indicente al Milan e a Theo Hernandez per stravolgere la situazione.

Da dire che il PSG sulla sinistra ha già Nuno Mendes, 21enne portoghese per il quale sono stati investiti oltre 40 milioni. L’ex Sporting Lisbona è un terzino molto promettente e difficilmente accetterebbe di fare la riserva. Vedremo se davvero arriverà una proposta Theo, al momento siamo un po’ scettici.