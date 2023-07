Loftus Cheek: “Tomori mi ha convinto. Mi piace giocare più avanti”

Tutte le dichiarazioni del nuovo acquisto dei rossoneri nella conferenza stampa di presentazione al Centro Sportivo di Milanello

Ieri il Milan ha cominciato il raduno a Milanello per dare il via alla nuova stagione. La squadra si è ritrovata nello storico centro sportivo, in attesa dell’arrivo anche dei Nazionali, che saranno certamente in gruppo nella tournée americana.

Nella prima giornata è stata la volta della conferenza stampa di Stefano Pioli, che ha parlato della nuova stagione e anche del mercato. Il tecnico ha anche parlato dei nuovi acquisti e di quanto siano motivati a far bene. Uno di questi è Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese arrivato qualche settimana fa dal Chelsea per una cifra complessiva intorno ai 20 milioni di euro.

Oggi, alle ore 14:30, toccherà proprio al nuovo arrivato parlare in conferenza stampa. Segui live tutte le dichiarazioni del 26enne:La conferenza di presentazione di Loftus Cheek:

Su Milan-Chelsea

“Si, per noi giocatori c’è stato grande stupore nel sentire quel gran calore dello stadio. Il sostegno dei tifosi era davvero straordinario: una vera passione per i giocatori”.

Sull’incontro con Tomori

Quando le cose hanno cominciato ad evolversi ho parlato molto con Fikayo e gli ho chiesto come è la squadra. Mi ha detto che la passione è tangibile e che i tifosi ti sostengono al 100%. So che il Milan vanta una storia di lunga data. Non parlo ancora italiano e lui mi ha aiutato con la traduzione in questi giorni.

Sui centrocampisti del Milan in passato

Anche in altre interviste mi è capitato di dire che mi piaceva Kakà e il suo modo di gestire la palla. Non mi voglio di certo paragonare a lui ma mi ha sempre attratto. Ma anche Pirlo era un’altra giocatore straordinario.

Sul numero di maglia e sugli obiettivi

Capisco bene qual è il peso del numero che porterò e questo dimostra la mia ambizione. Questa stagione deve essere di miglioramento costante. Le semifinali sono un traguardo straordinario ma noi dobbiamo continuare a vincere.

Sul ruolo

Io ho giocato in tanti ruoli e giocare da trequartista per me sarebbe importante per tornare a segnare tanto. Ho giocato anche più dietro ma non è la mia posizione preferita.