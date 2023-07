Milan, cambio di strategia: un giovane per l’attacco

Le ultime sul colpo in attacco: tanti i nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Il Milan studia il profilo migliore da affiancare ad Olivier Giroud

L’acquisto di un attaccante dopo l’addio di Zlatan Ibrahimovic è una priorità per il Milan. E’ stato lo stesso Stefano Pioli, intervenuto ieri in conferenza stampa ad ammetterlo senza troppi giri di parole.

Il mister non ha fatto nomi, ma sulla lista della spesa di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani non mancano i profili cerchiati in rosso. Tra i calciatori che più piacciono c’è certamente Alvaro Morata, ma senza poter usufruire del Decreto Crescita, le possibilità di vederlo in rossonero si sono nettamente abbassate. I costi dell’operazione non sono certo basse e lo spagnolo non è più giovanissimo, come d’altronde Taremi, per il quale il Porto chiede almeno 25 milioni di euro.

Troppi per un calciatore che il prossimo 18 luglio compirà 31 anni e che non è possesso di passaporto comunitario. Un suo eventuale arrivo chiuderebbe definitivamente le porte a Chukwueze, oltre, chiaramente a Kamada. Ma per il Milan un attaccante che sappia raggiungere la doppia cifra è vitale. Serve un calciatore che possa affiancare Olivier Giroud.

La scorsa stagione Divock Origi ha deluso ampiamente e il Diavolo vuole garanzie. Il belga è sul mercato, ma al momento non è per nulla propenso ad accettare offerte da Turchia o Arabia Saudita. Un po’ come Ante Rebic, che però difficilmente rimarrà a vestire il rossonero. Il croato, d’altronde, è consapevole del fatto che la sua avventura al Milan è davvero terminata.

Milan, giovani nel mirino

Oltre ai profili già citati, per rinforzare l’attacco, il Milan segue anche giocatori più giovani, a partire da Gianluca Scamacca, che il West Ham, al momento, non cede con la formula del prestito.

Sull’italiano, che ha voglia di tornare a giocare in Serie A, c’è soprattutto la Roma, che appare la meta preferita dell’ex Sassuolo. Non sono piste facili nemmeno Davide del Lille, che piace anche alla Juventus, in caso di addio di Vlahovic, e al Napoli, per un possibile dopo Osimhen. Sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, ci sono inoltre anche Balogun e Wahi, che si sono messi in mostra in Ligue 1. Acquistarli non sarà certo facile, ma bisognerà capire quanto sarà il budget per mettere le mani su una punta. Molto dipenderà da quanti obiettivi andranno in porto tra centrocampo e attacco.