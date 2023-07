Milan, tournée in USA: dove vedere le amichevoli

Il Milan continuerà il suo ritiro pre-stagionale negli Stati Uniti. In programma la partecipazione al Soccer Champions Tour. Dove seguire le amichevoli

Sarà un estate ricca di eventi nonostante i campionati sono terminati. Il Milan disputerà infatti diverse amichevoli in questa fase di lavoro pre-stagionale. Oggi ha avuto inizio il raduno a Milanello, ma il 20 luglio la squadra si recherà negli Stati Uniti per prender parte a delle amichevoli di lusso. Nello specifico, i rossoneri parteciperanno al Soccer Champions Tour, un mini torneo amichevole con squadre di altissimo calibro.

Barcellona, Real Madrid, Juventus, Manchester United e Arsenal le altre formazioni coinvolte. Dato il fuso orario, la maggioranza delle gare verrà disputata di notte per l’ora italiana. Di seguito il calendario completo con annessi gli orari

Domenica 23 luglio – Barcellona-Juventus al Levi’s Stadium, Santa Clara, CA, ore 04.30 italiane;

al Levi’s Stadium, Santa Clara, CA, ore 04.30 italiane; Lunedì 24 luglio – Real Madrid-Milan al Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA, ore 04.00 italiane;

al Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA, ore 04.00 italiane; Giovedì 27 luglio – Arsenal-Barcellona al SoFi Stadium, Inglewood, CA, ore 4.30 italiane;

al SoFi Stadium, Inglewood, CA, ore 4.30 italiane; Giovedì 27 luglio – Real Madrid-Manchester United allo stadio NRG, Houston, TX, ore 2.30 italiane;

allo stadio NRG, Houston, TX, ore 2.30 italiane; Venerdì 28 luglio – Juventus-Milan al Dignity Health Sports Park, Carson, CA, ore 4.30 italiane;

al Dignity Health Sports Park, Carson, CA, ore 4.30 italiane; Sabato 29 luglio – Barcellona-Real Madrid all’AT&T Stadium, Arlington, TX, ore 23.00 italiane;

all’AT&T Stadium, Arlington, TX, ore 23.00 italiane; Mercoledì 2 agosto – Milan-Barcellona all’Allegiant Stadium, Las Vegas, NV, ore 5.00 italiane;

all’Allegiant Stadium, Las Vegas, NV, ore 5.00 italiane; Giovedì 3 agosto – Juventus-Real Madrid al Camping World Stadium, Orlando, FL, ore 1.30 italiane.

Ma i tifosi rossoneri dove potranno seguire le gare del Milan? La notizia è ufficiale.

Milan in USA: dove seguire le amichevoli

Le amichevoli del Soccer Champions Tour potranno essere seguite tutte su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti tv della Serie A sino al 2024, e che ad oggi concorre per il pacchetto del prossimo triennio o quinquennio. Dunque le gare in questione saranno fruibili dai soli abbonati al servizio DAZN. L’emittente sportiva in streaming trasmetterà in diretta ogni gara. Non soltanto il Soccer Champions Tour.

DAZN ha arricchito la sua offerta estiva per gli appassionati di calcio internazionale. A partire dal 15 luglio fino al 7 agosto, arriveranno in esclusiva sulla piattaforma sportiva di live streaming altre amichevoli prestigiose che coinvolgono alcuni dei migliori club internazionali: Manchester City, Bayern Monaco, Tottenham, Liverpool, Atletico Madrid, e tanti altri.

Dunque, non c’è bisogno di attendere la Serie A o l’inizio degli altri campionati per godere di un pò di puro e sano calcio. Tali amichevoli saranno indispensabili ad ogni squadra per testare i nuovi acquisti, collaudare le formazioni e anche studiare gli avversari in vista di possibili incontri, quanto in campo nazionale che internazionale. Per gli appassionati sarà invece un modo per pregustare al meglio l’inizio della nuova stagione.