ML – Milan, domani arriva Pulisic: visite mediche programmate

Pulisic è pronto a sbarcare a Milano e a diventare un nuovo giocatore rossonero: tutto organizzato per visite mediche e firma.

Il Milan ha ormai definito il quarto colpo del suo calciomercato estivo. Dopo gli arrivi di Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero, è il turno di Christian Pulisic.

Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, il 24enne americano arriverà domani mattina a Milano per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà al club rossonero fino a giugno 2027.

Calciomercato Milan, affare Pulisic: le cifre

Al Chelsea dovrebbero andare 20 milioni di euro più 2 di bonus e una percentuale sull’eventuale vendita futura. Lo stipendio dovrebbe essere di circa 4 milioni netti annui. Un investimento sul quale il Milan crede molto, perché Pulisic al Borussia Dortmund aveva fatto vedere di avere il potenziale per diventare un top player. Poi a Londra ha reso al di sotto delle aspettative, però è un classe 1998 ed è assolutamente in tempo per rilanciarsi.

Il Milan può essere l’ambiente ideale per il nazionale statunitense, calciatore di grande qualità e anche duttile tatticamente. Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli può giocare in tutti e tre i ruoli del tridente offensivo. Un jolly molto prezioso per il mister, che non vede l’ora di avere Christian a disposizione.

Pulisic è una star negli Stati Uniti e per il Diavolo il suo arrivo avrà anche risvolti positivi sul piano commerciale. Per la proprietà RedBird Capital Partners e per il club questo è un colpo importante a 360°. I tifosi non vedono l’ora di accoglierlo, c’è molto entusiasmo per questo acquisto.